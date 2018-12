YouTube gaat alle bestaande annotaties bij video's in januari 2019 verwijderen. Met de optie was het mogelijk om een tekstvak over een video te plaatsen.

Het videoplatform maakte het in mei 2017 al onmogelijk om nieuwe annotaties te plaatsen en bestaande annotaties aan te passen. Bestaande annotaties bleven wel zichtbaar, maar op 15 januari verwijdert YouTube ze alsnog.

YouTube introduceerde de annotaties in 2008. De functie, die alleen zichtbaar was op desktop, werd onder meer gebruikt om een opmerking of een link toe te voegen.

Het afgelopen decennium heeft het bekijken van video's zich verplaatst van desktop naar smartphones. Daardoor was het annotatiesysteem niet meer van deze tijd, aldus YouTube.

In 2016 introduceerde YouTube de functies kaarten en eindschermen, waarmee videomakers op YouTube op vergelijkbare manieren hun video's kunnen verrijken. Beide functies werken ook op smartphones.