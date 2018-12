Ga met sluipmoordenaars op jacht, maak zelf stickers voor WhatsApp en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Assassin's Creed Rebellion

Vaak zijn dit soort mobiele spin-offgames van grote titels niet veel soeps. Maar Assassin's Creed Rebellion verrast positief. Ubisoft heeft een aantal elementen uit bestaande mobiele games gecombineerd tot een behoorlijk complete en prima speelbare strategiegame.

In Assassin's Creed Rebellion verzamel je een alsmaar groeiende groep sluipmoordenaars met allemaal hun eigen vaardigheden. Je stelt een groep van drie samen, die je samen op missie stuurt. Missies zijn vormgegeven als een serie kamers, met obstakels die al je teamleden uitdagen. De ene sluipmoordenaar is goed in klimmen, de andere in sluipen of het onklaar maken van valstrikken, en sommigen zijn goed in sluipmoorden.

Elke kamer werkt als een kleine puzzel, waarbij je op het scherm tikt om de sluipmoordenaars ergens naartoe te laten lopen. Percentages op de obstakels geven weer hoe goed de verschillende poppetjes in het spel zijn in het overwinnen van dat obstakel.

Tussen de missies door kun je het hoofdkwartier van de sluipmoordenaars uitbreiden en upgraden. Met verschillende kamers kun de sluipmoordenaars ook weer verbeteren, informatie over missies verzamelen of bijvoorbeeld geld verdienen. De sluipmoordenaars zijn ook nog eens ontzettend schattig vormgegeven, en zonder te betalen kan je prima met het spel vooruit.

Download Assassin's Creed Rebellion voor Android of voor iOS (gratis)

Create Stickers for WhatsApp

Sinds kort is het mogelijk om via WhatsApp stickers te versturen. WhatsApp heeft zelf een aantal stickerpakketten die je kan toevoegen, maar het is ook mogelijk om je eigen unieke stickers te maken. Daar zijn verschillende apps voor, maar deze Nederlandse app springt eruit.

Met de app kun je op meerdere manieren een sticker maken. Zo is het mogelijk om foto's uit te knippen, zelf een sticker te tekenen, tekst of emoji toe te voegen aan je sticker of bijvoorbeeld hoeden en snorren over foto's van je vrienden te plakken.

Met de app kun je meerdere stickers maken en die samen in één pakket stoppen, dat je vanuit de app kan toevoegen aan WhatsApp. Alle beschikbare opties staan overzichtelijk in een tabbalk onderin beeld, waardoor de app voor iedereen toegankelijk en simpel te gebruiken is.

Download Create Stickers for WhatsApp voor Android (gratis)

​Mini Metro

In deze aantrekkelijke puzzelgame uit 2015 bouw en beheer je het metronetwerk van een groeiende stad. De game ziet eruit zoals de bekende metrokaarten van steden als Londen, Parijs of New York, afhankelijk van het level dat je speelt.

De insteek van de game is even simpel als uitdagend. Op de kaart staan een aantal metrostations: rond, vierkant of driehoekig, afhankelijk van het soort station. Die vormpjes moet je met verschillende gekleurde metrolijnen aan elkaar koppelen, en zo zorgen dat er steeds genoeg capaciteit is voor het groeiende aantal passagiers en metrostellen.

Spelers krijgen de beschikking over tunnels en extra lijnen om het alsmaar groeiende aantal passagiers op te vangen. Ook de soorten stations waar de passagiers heen willen verandert steeds, waardoor je steeds blijft puzzelen. De levels spelen zich af op de kaarten van bestaande steden, maar je eigen metrolijn kan heel anders worden dan de echte.

Tot zover de game zoals die de afgelopen jaren was, want deze week is de creatieve modus toegevoegd aan Mini Metro. Daarmee kun je zelf beslissen welke soorten stations op welke plek komen, en hoe druk die stations zijn. Je hebt een onbeperkt aantal locomotieven, rijtuigen en knooppunten en kan direct alle kleuren spoorlijnen aanleggen. Zo is de druk van een normaal potje Mini Metro er af, en kan je in alle rust precies de metrolijn ontwerpen die je graag wil hebben.

Download Mini Metro voor Android (1,19 euro) of voor iOS (4,49 euro)