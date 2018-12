De betaalapp Tikkie gaat het voor gebruikers mogelijk maken om geld over te maken via een 06-nummer. Gebruikers kunnen daarmee geld overboeken zonder het rekeningnummer van de ontvanger te kennen.

Tikkie weet welk bankrekeningnummer bij een 06-nummer hoort, waardoor het geld automatisch op diens rekening wordt bijgeschreven, maakt ABN AMRO, initiatiefnemer van de Tikkie-app, donderdag bekend.

Gebruikers die de Tikkie-app installeren, delen naast hun rekeningnummer ook een 06-nummer. ABN AMRO heeft op die manier een database van rekening- en telefoonnummers die bij elkaar horen. De betaalfunctie werkt daarom vooralsnog alleen met Tikkie-gebruikers.

De functie wordt vanaf donderdag getest onder een beperkte groep Tikkie-gebruikers. Zij kunnen met een nieuwe knop hun contactenlijst openen om geld over te boeken. Later moet de functie beschikbaar worden voor alle Tikkie-gebruikers. Wanneer dat exact gebeurt, is niet duidelijk, maar het gebeurt volgens ABN AMRO "wel snel".

Daarna wil de bank de optie om geld over te boeken uitbreiden met de mogelijkheid om ook geld over te maken naar niet-Tikkie-gebruikers. De ontvangers van het bedrag moeten tegen die tijd handmatig hun rekeningnummer aan hun 06-nummer koppelen.

Met Tikkie was het al mogelijk om geld te vragen zonder het rekeningnummer van anderen te kennen. Gebruikers versturen in die situaties een betaallink via WhatsApp of een andere berichtenapp, waarna de ontvanger het bedrag kan overmaken via iDeal.

Afrekenen in webwinkels

Naast de betalingen via 06-nummers biedt Tikkie vanaf donderdag ook de mogelijkheid om met de app te betalen in webwinkels. De online winkels moeten de Tikkie-betaalknop wel eerst toevoegen aan hun bestelproces.

Zodra gebruikers op de Tikkie-betaalknop klikken, kunnen zij hun 06-nummer invullen en hun adresgegevens delen. Vervolgens krijgen ze per sms een betaallink, waarna de betaling via iDeal afgerond kan worden.

De Tikkie-app telt volgens ABN AMRO ruim vier miljoen actieve gebruikers. In totaal hebben zij sinds de lancering van de app in juni 2016 ruim 1,2 miljard euro terugbetaald.