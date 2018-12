De iPhone-app van sociaal netwerk Tumblr is om onbekende redenen uit de App Store verdwenen.

Het verdwijnen van de app werd voor het eerst opgemerkt door Piunikaweb. Tumblr bevestigde het probleem later op Twitter, maar zei niet waarom de app ontbreekt.

De Tumblr-app op iOS is daarnaast getroffen door een bug, waardoor gebruikers niet naar inhoud kunnen zoeken als ze de 'safe search'-functie hebben uitgeschakeld. Door deze optie uit te zetten, verschijnen onder meer ook naaktbeelden in de zoekresultaten.

Apple heeft in het verleden hard opgetreden tegen apps die bijvoorbeeld pornografische beelden lieten zien. Deze apps zijn niet toegestaan in de App Store en zijn geweerd of verwijderd.

Het is niet duidelijk of er een verband bestaat tussen de zoekproblemen en het verdwijnen van de app. Mogelijk heeft Apple maatregelen tegen de naaktbeelden getroffen.

Tumblr zegt te werken aan een oplossing voor het probleem. "We zijn blij dat jullie allemaal zo geduldig zijn terwijl we dit oplossen", schrijft het sociale netwerk in een blogbericht. "We zullen van ons laten horen zodra we meer weten."