Luister podcasts in een sterk verbeterd Pocket Casts, maak je internet sneller en veiliger en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Pocket Casts

De al jaren uitstekende podcastapp Pocket Casts heeft een grote update naar versie 7 gekregen. Een lading nieuwe functies voelt door een vernieuwd ontwerp logisch en nooit overdonderend. Dat begint bij een duidelijke tabbalk, die toegang biedt tot podcasts waar je op geabonneerd bent, filters om die podcasts makkelijker te ordenen tot afspeellijsten, een ontdek-scherm en je profiel.

Het afspeelscherm is duidelijker dan ooit, en toont alle informatie zonder te hoeven bladeren. Onder de grote knoppen voor play/pauze en terug- en doorspoelen, staan de toetsen voor onder meer AirPlay en Google Cast, een slaaptimer, en instellingen voor afspeelsnelheid met fijne voice boost en het automatisch wegknippen van stiltes in podcasts.

Scroll op dat afspeelscherm naar beneden voor een eventuele lijst met hoofdstukken, met daaronder de volgende podcasts op de afspeellijst. Die lijst is daaronder makkelijk opnieuw te ordenen door afleveringen te slepen. Toevoegen is ook simpel: veeg naar links over een aflevering vanuit het Podcasts-tab, en je kan de aflevering boven- of onderaan je huidige afspeellijst toevoegen.

De grootverbruiker van podcasts kan in het Filters-tab zelf makkelijk automatische afspeellijsten maken, op basis van allerlei filters zoals verschijningsdatum en afspeelstatus. Het vinden van bepaalde afleveringen is nu makkelijker door een uitgebreide zoekfunctie, en afleveringen worden nu tussen apparaten gesynchroniseerd. Zo luister je makkelijk verder via bijvoorbeeld de site of desktopapps van Pocket Casts. Ook heeft de app een nieuw zwart thema, die vooral op telefoons met oledscherm strak oogt.

De iOS-versie van Pocket Casts 7 is uit, de Android-versie is in open bèta waar bestaande gebruikers gratis aan kunnen deelnemen.

Download Pocket Casts voor Android (3,99 euro) of voor iOS (4,49 euro)

1.1.1.1

Deze app van het Amerikaanse internetbedrijf Cloudflare is een zogenoemde DNS-dienst. De app maakt internetten iets sneller, en vooral op openbare netwerken veiliger. Dat werkt eigenlijk simpel: DNS staat voor Domain Name System, en werkt als een soort telefoonboek waarmee je internetprovider opzoekt welke server hoort bij het internetadres dat je hebt ingetikt.

1.1.1.1 neemt die taak over, en zoekt welk nummer bij welk adres hoort. Dat doet de dienst gemiddeld 28 procent sneller dan andere DNS-diensten, blijkt uit metingen van DNSPerf. Dat is te merken, maar eerlijk gezegd vooral bij tragere internetverbindingen. De gemiddelde Nederlandse verbinding, vast en mobiel, is echter zo snel dat het verschil verwaarloosbaar is.

De dienst belooft echter ook privacyvriendelijker te zijn dan de gemiddelde DNS-dienst. 1.1.1.1 versleutelt je DNS-aanvragen, en houdt niet bij welke sites je bezoekt. Die belofte wordt gecontroleerd door het bedrijf KPMG. Internetproviders moeten wettelijk wel zulke logs bijhouden, en sommige andere DNS-diensten verkopen dergelijke gegevens door voor reclamedoeleinden.

Daarmee is 1.1.1.1 sneller en hoogstwaarschijnlijk privacyvriendelijker dan de DNS-dienst die je provider standaard aanbiedt. Of je die taak liever aan Cloudflare toevertrouwt, blijft een persoonlijke voorkeur. De app is in ieder geval bijzonder simpel in het gebruik. Let wel: een DNS-dienst is wat anders dan een VPN-dienst. Wie zijn internetverkeer volledig wil afschermen kiest voor een VPN, vaak tegen betaling. Deze DNS-dienst is daarentegen gratis.

Download 1.1.1.1 voor Android of voor iOS (gratis)

Darkroom

Een van de meest veelzijdige fotobewerkingsapps voor iOS. Darkroom is al eerder in deze lijst voorgekomen, maar is inmiddels flink uitgebreid. Zo werkt Darkroom naadloos samen met fotoapp Halide. Met die apps maak je foto's in RAW, met Darkroom pas je die beelden vervolgens aan.

Nieuw is onder meer de optie om bij foto's die in RAW zijn genomen makkelijk te wisselen naar dezelfde foto in jpeg. Handig, want soms biedt de automatisch door iOS bewerkte jpeg beter beeld, terwijl je andere keren handmatig met een RAW-foto aan de slag moet.

Ook kun je met Darkroom de mate van scherptediepte van portretfoto's aanpassen, een functie die normaal gesproken alleen voor de nieuwste iPhones is weggelegd. Bij het exporteren van foto's is het nu mogelijk om meerdere foto's met dezelfde instellingen te exporteren, zoals met dezelfde gps-informatie en auteursrechten.

Ook kun je meerdere foto's tegelijk exporteren en op al die foto's dezelfde bewerkingsopties toepassen. Handig voor Instagram: je kan je favoriete reeksen hashtags in Darkroom opslaan. Als je dan een foto naar Instagram exporteert, worden die hashtags er automatisch onder geplakt. Darkroom biedt zeer krachtige en uitbreiden bewerkingsopties, en wordt zeer regelmatig bijgewerkt om gebruikt te maken van mogelijkheden van zowel nieuwe iPhones als apps van collega's.

Download Darkroom voor iOS (gratis)