Het Amerikaanse bedrijf Cloudflare heeft zijn privacyvriendelijke internetdienst met de naam 1.1.1.1 uitgebracht als app voor Android en iOS. De dienst moet de gemiddelde internetsnelheid ook verhogen.

Het gaat om een zogenoemde DNS-dienst. De app zorgt ervoor dat de beheerder van een (wifi-)netwerk niet kan zien welke websites een gebruiker bezoekt.

Cloudflare belooft bovendien dat zijn DNS-dienst sneller is dan de concurrentie, door snellere verbindingen te leggen dan concurrerende DNS-diensten.

Het DNS-systeem zet de domeinnamen die gebruikers intypen in hun internetbrowser om in het bijbehorende IP-adres van een website. Het systeem treedt bijvoorbeeld ook in werking zodra gebruikers op een link klikken, een e-mail versturen of een app openen.

Met de app 1.1.1.1 belooft Cloudflare dat de ingevoerde domeinnamen privé blijven. Op die manier wordt het internetverkeer, bijvoorbeeld op openbare wifinetwerken, afgeschermd. De beheerder kan niet zien welke websites de gebruiker van zijn netwerk bezoekt.

Daarnaast voorkomt de app op die manier dat het DNS-systeem gemanipuleerd kan worden. In dat geval worden gebruikers doorgestuurd naar een 'fout' IP-adres, dat niet hoort bij de ingetypte domeinnaam.

De app 1.1.1.1 is gratis te downloaden voor Android en iOS. Na het downloaden kunnen gebruikers de dienst eenvoudig via de app aanzetten. Cloudflare belooft de gegevens over het internetgebruik niet door te verkopen.