Speel de vernieuwde game van de makers van Pokémon Go, win snel ruimte terug op je Android-toestel, en meer met de beste Android- en iOS-apps van de week.

Ingress Prime

Toen Pokémon Go in 2016 voor een van de grootste hypes rond een mobiele game zorgde, bestond Ingress al bijna drie jaar. Beide spellen zijn gemaakt door ontwikkelaar Niantic en draaien om het bezoeken van gps-locaties in de echte wereld. Pokémon Go gebruikt zelfs veel van dezelfde locaties voor bijvoorbeeld Gyms, die in Ingress al langer als verzamelplaats worden gebruikt.

Ingress is nu compleet vernieuwd, met het nieuwe Ingress Prime. De basis van de game blijft hetzelfde: spelers kruipen in de rol van agent van een van de twee concurrerende agentschappen. Ze moeten 'Exotic Matter' verzamelen door portalen over te nemen. Net als Gyms in Pokémon Go staan die portalen vaak bij bijvoorbeeld monumenten.

De vernieuwde versie van Ingress maakt net als Pokémon Go meer gebruik van augmented reality. Spelers kunnen zo de wereld om hen heen via hun telefoon bekijken en zien zo spectaculaire groen en blauw vlammende portalen over de echte wereld geprojecteerd.

Ook is er nu een veel duidelijkere en volledigere verhaallijn, die steeds blijft veranderen. Zo verschijnen er elk kwartaal twaalf 'Anomalies', vreemde gebeurtenissen waar spelers samen op af moeten. In 2019 volgt een Netflix-serie rond Ingress, die het verhaal nog meer vormgeeft.

Download Ingress voor Android of voor iOS (gratis)

Files by Google

Deze bestandsbeheerder van Google was al langer beschikbaar onder de weinig herkenbare naam Files Go. Tot nu toe was de app dan ook vooral gericht op de langzamere Android Go-toestellen. Deze week kreeg de app de nieuwe titel Files by Google en een nieuw uiterlijk.

De hoofdinsteek van de app blijft hetzelfde: het vrijmaken van ruimte op je Android-telefoon. In tegenstelling tot iOS heeft Android geen ingebouwde functie om bij volle opslag snel wat ruimte terug te winnen. Files by Google doet precies hetzelfde en is zeker met het vernieuwde uiterlijk praktisch een standaardapp.

De app toont duidelijk hoeveel ruimte je nog over hebt op je telefoon en eventuele ingestoken microSD-kaartjes. Je kunt die bestanden makkelijk per type, datum of formaat bekijken en zo snel handmatig opslagruimte terugwinnen. Een automatische opruimfunctie verwijdert overbodige bestanden, zoals dubbele foto's en apps die zelfden gebruikt worden. Daarnaast kun je via de app ook makkelijk draadloos bestanden delen met anderen die de app ook hebben.

Download Google Files voor Android (gratis)

see/saw

Een heerlijk sadistische platformgame, waain je op elk mogelijke manier muntjes moet verzamelen. Het maakt niet uit of het personage dat je speelt daarbij om het leven komt. Sterker nog: je kan meestal niet anders.

De simpel ogende levels zitten vaak ingenieus in elkaar. Het poppetje in see/saw kan tegen de muur op lopen, en veel hoeken in levels lopen rond af. Langs de route liggen allerlei dodelijke obstakels op de loer; stekels, cirkelzagen, raketten en meer.

De game laat zich gemakkelijk besturen; druk links op het scherm en het poppetje loopt naar links, en op rechts voor rechts. Spingen gebeurt door over een springplateau te lopen, maar het poppetje moet vooral via alle dodelijke obstakels door de levels worden getransporteerd.

Laat het poppetje bijvoorbeeld op een draaide cirkelzaag vallen om hem door het level te slingeren of ga onder een lift met stekels staan om het poppetje vastgespiesd naar boven te laten hijsen. Door zijn simpele uiterlijk wordt see/saw nooit morbide, maar blijft het grappig, en de 150 levels bieden meer dan genoeg speelplezier.

Download see/saw voor iOS (3,49 euro)