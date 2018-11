Leer nieuwe dingen, speel een grote oude MMORPG en puzzel je scherm helemaal zwart met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Old School RuneScape

RuneScape was naast World of Warcraft één van de populairste MMORPG's van de jaren '00. Zoals alle games in het genre werd ook RuneScape steeds bijgewerkt, maar fans waren niet blij met het resultaat. Daarom verscheen in 2013 Old School RuneScape: de versie van de game zoals die rond 2007 speelde, met licht verbeterde graphics. Andere wijzigingen gebeuren democratisch: alle spelers mogen stemmen over nieuwe dingen.

Die game is nu ook volledig speelbaar op de smartphone. Sterker nog: de mobiele versie ondersteunt cross platform. Wie dus al op pc speelt, kan onderweg verdergaan waar hij gebleven is. En hoewel dit een vrij klassieke MMORPG is, vertaalt de besturing zich prima naar smartphones. In RuneScape beweeg je personages namelijk door te klikken waar ze heen moeten, wat op een touchscreen ook prima gaat.

RuneScape is een zeer uitgebreide game. Zelfs de gebieden in het gratis te spelen deel zijn groot, en er is veel te doen: vechten, verkennen, dingen verzamelen of maken en nog veel meer. Let wel: de game ziet er voor huidige begrippen behoorlijk verouderd uit, maar dat is juist deel van de charme.

Old School RuneScape voor smartphones is zowel voor huidige als voormalige spelers thuiskomen. Nieuwe spelers hebben de kans om de gigantische wereld voor het eerst te ontdekken en worden op een eiland wegwijs gemaakt met de vele mogelijkheden van dit spel. Toch lijkt deze mobiele versie er in de eerste plaats te zijn voor de fans, precies zoals de makers van Old School RuneScape hun game bedoeld hebben.

Download Old School RuneScape voor Android of voor iOS (gratis)

Jumprope

Deze app is een overzichtelijke en handzame verzameling van allerlei soorten how-to's en tutorials over allerlei onderwerpen. Nou is er op internet geen tekort aan filmpjes en artikelen waarin je uitleg krijgt over hoe iets moet: van koken tot make-uppen tot het bespelen van muziekinstrumenten.

Het probleem met die video's en artikelen is dat ze vaak lang zijn en onoverzichtelijk worden. Je moet terugspoelen om de ingrediënten of stappen te zien, waardoor je meer met de video bezig bent dan met wat je probeert te leren.

Jumprope knipt al zijn lessen op. Eerst krijg je een overzichtelijke lijst met benodigdheden en ingrediënten. Daarna blader ja langs elke stap, waarbij de maker van de les met foto's of video's vertelt wat je moet doen. Het leuke is: alle lessen in de app zijn door andere gebruikers gemaakt. Daarom is Jumprope helemaal gratis. Dat zie je soms wel aan de kwaliteit van de lessen, maar het aanbod is dan weer erg groot. Zoeken naar specifiek lessen kan helaas nog niet, wel kan je alles per categorie bekijken.

Download Jumprope voor iOS (gratis)

Black

De Belgische ontwikkelaar Bart Bonte kwam eerder al met de stijlvolle mobiele puzzelgames Yellow en Red, nu volgt Black. De opzet is hetzelfde: elke puzzel is opgebouwd uit zwart-witte vormen, aan de speler de taak om het scherm helemaal zwart te krijgen.

De manier waarop is per puzzel weer anders. Soms moet je schuiven, dan moet je weer tikken. Soms moet je een bepaalde volgorde aanhouden, of de vaak simpel ogende puzzels op een andere manier bekijken.

In totaal krijg je vijftig puzzels, elk met een eigen logica. Kom je vast te zitten, kun je in elk level een hint bekijken. Maar eigenlijk is Black het leukst als je alles zelf uitvogelt. Deze game is echt puzzelen voor het puzzelen: je kan geen punten of een plaats op een ranglijst verdienen, enkel de voldoening van weer een zwart scherm.

Download Black voor Android of voor iOS (gratis)