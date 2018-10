Speel de leukste boerderijgame ooit, hou je consumptiegedrag bij voor het goede doel, en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Stardew Valley

Een van de meest gevierde indie-games van 2016 is er eindelijk ook voor smartphones. De iOS-versie verscheen deze week, een Android-versie volgt volgens de ontwikkelaar snel. Wie de game niet kent: Stardew Valley is de leukste, meest uitgebreide boerderijsimulatie van de afgelopen jaren. Zie Stardew Valley als Farmville, maar dan niet oneerlijk en constant vragend om geld.

In Stardew Valley erf je het boerenlandgoed van je overleden opa. Het land is er inmiddels niet meer goed aan toe, en het is aan jou om gewassen te planten en te onderhouden, hekken te plaatsen en vee groot te brengen. Dat doe je precies zoals je zelf wil: het spel neemt je niet aan het handje en valt je niet lastig met verplichtingen. Maar je moet wel je planten water geven en je dieren voeren.

Zo kun je op je eigen manier je landgoed verkennen en uitbouwen. Ga je bomen kappen en struiken snoeien voor meer landbouwgrond, of ga je naar de mijnen voor grondstoffen om voorwerpen voor je boerderij te maken?

Stardew Valley heeft daarnaast een sociaal aspect, door naar het nabijgelegen stadje te reizen om je gewassen en dieren te verkopen. Je maakt praatjes met de mensen, en kan ook relaties aangaan. Het spel heeft een open einde, en laat zich spelen op de manier die de speler uitkomt. Dat maakt Stardew Valley dan ook voor smartphones een erg leuke game.

Download Stardew Valley voor iOS (8,99 euro)

ELOH

Een verrassend originele puzzelgame van de makers van het goed beoordeelde spel Old Man's Journey. ELOH heeft los van dezelfde prachtige tekenstijl echter weinig overeenkomsten met die game. ELOH werkt met een bekend spelprincipe van puzzelgames: een lijntje van punt A naar punt B reflecteren door spiegels te draaien.

In het geval van ELOH gaat het om balletjes die je via houten maskers moet laten stuiteren. Dat stuiteren maakt geluid, en door de maskers op de juiste plek neer te zetten, bereiken de stuiterballetjes het eindpunt en kun je naar het volgende level.

Dat werkt erg leuk: niet alleen los je een puzzel op, je laat ook muziek tot leven komen. Als de maskers verkeerd staan, merk je dat het tempo van de muziek verkeerd loopt. Maar staat alles op de juiste plek, hoor je ineens een nummer waarbij alle geluiden in de maat lopen.

Dat wordt leuker naarmate de game vordert, en je te maken krijgt met maskers die de balletjes een ander geluid geven. Dat maakt de puzzels niet alleen ingewikkelder, maar zorgt ook voor complexere muziek. Door een gebrek aan timers is ELOH een heerlijk rustgevende game waarbij je tijdens elke puzzel ook een muziekstukje maakt.

Download ELOH voor Android of voor iOS (3,49 euro)

Minderen voor Kinderen

Deze app van UNICEF Nederland en LINDA.foundation roept Nederlanders op een week lang te minderen in hun consumptiegedrag en dat bespaarde geld te doneren aan het goede doel. Minder snoepen en snacken, minder nieuwe kleding, minder dure vrijetijdsbesteding: minder extraatjes.

In de app kan je precies bijhouden wat je bespaart door een week lang te minderen en krijg je tips hoe je het beste kan besparen op je normale gedrag. Het geld dat je na een week bespaard hebt, kun je overmaken aan UNICEF Nederland en LINDA.foundation, die het geld fiftyfifty verdelen.

Unicef helpt kinderen in nood over de hele wereld, de LINDA.foundation helpt gezinnen in Nederland die het financieel zwaar hebben. Het gaat om gezinnen die hun kinderen bijvoorbeeld niet kunnen laten trakteren in de klas, of geen feestelijke kleine cadeautjes voor de kerstviering kunnen geven. Mede daarom wordt deze actie voor de feestdagen gehouden.

De campagne Minderen voor Kinderen loopt van 1 tot en met 7 november, maar ook daarna blijft de app bruikbaar om besparingen bij te houden en geld te doneren.

Download Minderen voor Kinderen voor Android of voor iOS (gratis)

​