Regeer het Westeros van Game of Thrones alsof het Tinder is, maak je stilstaande foto's bewegend en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Reigns: Game of Thrones

In dit nieuwe deel in de ingenieuze Reigns-reeks neem je plaats op de Iron Throne van Game of Thrones. Net als in de vorige twee delen bestuur je een land alsof je op Tinder zit. Veeg verzoeken naar links voor nee en naar rechts voor ja. Niet alleen een grappige insteek voor een spel, maar eigenlijk ook best een correcte weergave van het middeleeuwse vorstendom.

Koningen en koninginnen zaten toen immers de hele dag op hun troon, om beslissingen te nemen en op vragen van het volk en adviseurs te reageren. Dat doe je in Reigns ook: elke verzoek en elke situatie staat op een kaartje. Vaak is dat erg grappig omschreven, maar elke beslissing heeft gevolgen.

Bovenin beeld staan namelijk vier metertjes: het leger, de kerk, het volk en de schatkist. Elke beslissing heeft invloed op één of meer van die metertjes. Stel je het volk teleur, dan komt het in opstand. Maar ben je te populair, riskeer je weer een staatsgreep.

Door een kaartje half te vegen, zie je op welke vlakken die beslissing invloed heeft. Maar pas na het vegen zie je of de metertjes omhoog of omlaag gaan. Uiteindelijk leer je meer te anticiperen op de gevolgen, en dat maakt het spel snel, dynamisch en erg leuk. Je kan spelen als allerlei verschillende hoofdpersonages uit de serie: regeer je als Cersei, Jon Snow, Daenerys of andere personages, zoals Tyrion, Melisandre of Arya? Deze versie van Reigns is zeker voor kijkers van de serie de beste tot nu toe: de bekende elementen van Game of Thrones geven het spel meer diepgang.

Download Reigns: Game of Thrones voor Android of voor iOS (4,49 euro)

Adobe Premiere Rush

De nieuwe videomontage-app van Adobe is bedoeld als de ultieme balans tussen de krachtige opties van Premiere Pro en andere pro-apps van Adobe, en het gebruiksgemak van montage-apps zoals Apple iMovie. Dat is Adobe erg goed gelukt.

Premiere Rush maakt ten eerste alle basishandelingen van video's monteren soepeler dan ooit. Je selecteert clips die je aan elkaar wil plakken, die net als in vergelijkbare apps op een tijdlijn terecht komen. Maak een knijpbeweging om in of uit te zoomen, en verplaats de randen van de clips om ze in te korten. Je voegt makkelijk overgangen toe, en clips verplaatsen is zo simpel als ze gewoon verslepen.

Maar vooral de andere bewerkingsopties zijn indrukwekkend. Zo kan je makkelijk titels maken en die precies naar je eigen smaak opmaken, met veel lettertypes, kleuren en effecten. Ook kun je de kleuren van je clips makkelijk aanpassen, met de hand of met een aantal meegeleverde filters. Zelf kun je ook filters maken, om dezelfde instellingen makkelijk op een aantal verschillende clips toe te passen.

Premiere Rush is daarmee veelzijdig genoeg voor vrijwel elke montage die je op je telefoon kan maken, en simpel genoeg om het ook snel op je telefoon te doen. Valt je project toch langer uit dan gedacht, kun je overigens ook naadloos met je project verdergaan op pc of Mac. De app is gratis te gebruiken, maar dan kunnen er maar drie video's worden geëxporteerd. Daarna is er een abonnement op Adobe Creative Cloud nodig, voor het gebruik van Premiere Rush kost dat 12,09 euro per maand. Een Android-versie van de app volgt binnenkort.

Download Adobe Premiere Rush voor iOS (gratis)

Enlight Pixaloop

Met deze app maak je van saaie, stilstaande foto's prachtige bewegende exemplaren. Neem bijvoorbeeld een foto met daarop een waterval, een rookpluim of een wolkenlucht. Pixaloop kan dat onderdeel van de foto bewegend maken, terwijl de rest stil blijft staan.

Je kan met de hand precies aangeven welke onderdelen je in beweging wil zetten, en welke niet. Door pijltjes te plaatsen geef je aan welke kant bijvoorbeeld de wolken op moeten drijven. De app past dan een animatie toe die het beeld vervormt en in beweging zet.

Dat ziet er in het begin vreemd uit, want de hele foto beweegt dan mee. Pixaloop snapt zelf niet welke delen van de foto wel en niet moeten bewegen, en dus moet je dat zelf aangeven. Dat doe je door ankertjes te plaatsen: stipjes waarmee je onderdelen vastzet die je niet wil laten bewegen. Zo zorg je dat bijvoorbeeld de bomen stil en onvervormd blijven, terwijl de lucht daarboven beweegt.

Het eindresultaat ziet er indrukwekkend uit: een foto met overtuigend bewegende onderdelen, die in een naadloze loop beweegt. Er zijn ook nog opties die extra beweging toevoegen, bijvoorbeeld het schommelen van een schip. Ook kan je de wolken vervangen door een aantal voorgenomen animaties van wolken. Het eindresultaat kan je als filmpje exporteren, ook rechtopstaand voor op Snapchat of Instagram Stories.

Download Enlight Pixaloop voor iOS (gratis)