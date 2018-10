Fabrikanten die in Nederland de Google Play Store en andere Google-apps op hun Android-smartphone willen gebruiken, moeten Google in sommige gevallen 40 dollar (omgerekend bijna 35 euro) per apparaat betalen.

Daarmee valt Nederland in de hoogste prijscategorie voor het gebruik van de Google-apps, meldt The Verge op basis van vertrouwelijke documenten. Ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen vallen in deze categorie.

De prijs van 40 dollar per apparaat geldt voor Android-smartphones met een pixeldichtheid van 500 pixels per inch (ppi). Voor apparaten met een resolutie van 400 tot 500 ppi moeten fabrikanten 20 dollar per apparaat betalen.

Het gebruik van Google-apps voor smartphones met een pixeldichtheid lager dan 400 ppi kost fabrikanten 10 dollar per apparaat. In andere Europese landen vallen de kosten lager uit. Voor Android-tablets gelden aparte prijzen.

Google kondigde deze maand aan dat het bedrijf aan fabrikanten van Android-toestellen geld gaat vragen voor het gebruik van zijn apps. Daarmee hoopt het bedrijf te voldoen aan de wens van de Europese Commissie. Die oordeelde in juli dat Google met het Android-besturingssysteem misbruik maakt van de machtspositie.

Europa wil dat Google apps ontbundelt

Het was voor fabrikanten onder meer niet mogelijk om de Google Play Store op hun apparaten te installeren, zonder daarbij ook de app van Googles zoekmachine en de app van Googles internetbrowser Chrome aan te bieden.

Om het machtsmisbruik aan te pakken, legde Brussel in juli een recordboete van 4,34 miljard euro op. Ook had het bedrijf tot 16 oktober de tijd om de praktijken aan te passen. Op die dag kondigde Google aan dat smartphonemakers voortaan geld moeten betalen voor de apps.

Een bron van The Verge zegt tegen de nieuwssite dat Google ook deals aanbiedt waarbij fabrikanten de kosten voor de Google-apps niet hoeven te betalen, als zij er ook voor kiezen om de Google-app en de Chrome-app op hun apparaat te installeren. Google wilde tegenover het medium niet reageren.