Adobe brengt in 2019 de volledige versie van Photoshop CC uit voor de iPad. Daarnaast komt het bedrijf met een videomontage-app voor YouTubers.

Adobe kondigde Photoshop CC voor iPad aan tijdens zijn conferentie Adobe Max.

De iPad had al een zeer versimpelde Photoshop-app. De app die volgend jaar verschijnt heeft echter alle functionaliteit en kracht die de desktop-versies van Photoshop CC ook hebben.

Photoshop-gebruikers kunnen straks één PSD-bestand gebruiken op zowel hun iPad als desktop-computer. Adobe ontwikkelt daarvoor het nieuwe Cloud PSD-formaat.

In dat bestand wordt ook de volledige geschiedenis van een bestand opgeslagen. Gebruikers kunnen dan makkelijker op twee verschillende apparaten werken. Ook wanneer een Cloud PSD-bestand met een ander wordt gedeeld, kan die terug in de geschiedenis van het bestand.

De iPad-versie van Photoshop CC is net als de desktop-versies alleen beschikbaar voor gebruikers met een Adobe Creative Cloud- of Photoshop-abonnement. Dat is in Nederland te krijgen vanaf zo'n 25 euro per maand.

Adobe heeft daarnaast de nieuwe teken-app Project Gemini onthuld. Ook die app komt in 2019 uit op de iPad, maar moet later ook op andere touchscreen-apparaten beschikbaar komen. De app combineert zogenoemde raster- vector- en dynamische kwasten in één app. De tekeningen kunnen daarna in Photoshop geladen worden.

Montage-app speciaal voor YouTubers

Daarnaast heeft Adobe de nieuwe videomontage-app Premiere Rush uitgebracht. Het gaat om een meer toegankelijke versie van Premiere Pro, die ondertussen wat functies van software als After Effects heeft.

De app biedt functies speciaal voor YouTubers, met naast videomontage ook functies voor het aanpassen en verbeteren van kleuren en audio, het toevoegen van motion graphics en meer. Video's kunnen ook automatisch worden geoptimaliseerd voor verschillende beeldverhoudingen en bestandsformaten van onder meer YouTube, Facebook en Instagram.

De app is er voor Windows, Mac en iOS, en komt later naar Android. Een abonnement op Premiere Rush CC is verkrijgbaar vanaf 12 euro per maand.