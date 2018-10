Speel de grootste game van dit moment eindelijk op Android, stem je gitaar razendsnel en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Badland Brawl

Deze nieuwe game van Badland-maker Frogmind is geen platformgame zoals de eerste twee Badland-spellen. Badland Brawl is een zogenoemde MOBA, zoals bijvoorbeeld het bekende Clash Royale.

Daarbij zijn gelukkig wel twee herkenbare onderdelen uit de eerdere Badlands-games meegenomen: de fraaie, getekende stijl en de gameplay. Net als in andere MOBA-games zijn zowel jij als je tegenstander stationair, in dit geval hebben beide partijen een toren.

Vanuit die toren moet je aanvallen op de vijand loslaten en zijn aanvallen afweren. Dat doe je in Badland Brawl door allerlei voorwerpen te katapulteren. Dat biedt een stuk meer actie en vraagt meer behendigheid dan veel vergelijkbare games. Voorwerpen volgen allemaal een traject en hebben allemaal een ander actiegebied.

Je kan al snel allerlei voorwerpen vrijspelen. Sommige bieden sterke aanvallen, zeker wanneer ze met elkaar gecombineerd worden. Andere voorwerpen zijn nodig om aanvallen van de tegenstander af te slaan. Wie wil betalen, kan zulke voorwerpen sneller vrijspelen, maar ook zonder te betalen is Badland Brawl goed te spelen.

Download Badland Brawl voor Android of voor iOS (gratis)

Fortnite voor Android

Een van de grootste games van dit moment is nu eindelijk ook voor alle Android-gebruikers. Tot nu toe was de Android-versie in bètavorm alleen te spelen voor gebruikers met een Samsung-toestel. Fortnite voor Android moet op een andere manier geïnstalleerd worden dan Android-gebruikers gewend zijn.

Fortnite staat namelijk niet in de Play Store, maar moet via ontwikkelaar Epic Games worden gedownload en geïnstalleerd. Een omslachtigere en onveiligere manier dan via de Play Store, maar Epic Games wil Google geen commissie betalen. Google pakt 30 procent van alle inkomsten die via de Play Store binnenkomen.

Eenmaal geïnstalleerd speelt Fortnite voor Android hetzelfde als de game op andere platformen. Spelers worden met honderd man tegelijk op een eiland gedropt en moeten op elkaar jagen. Het spelgebied krimpt steeds en wie als laatste overblijft, wint het spel.

De mobiele versie van Fornite verschilt vooral op het vlak van besturing van andere versies. Op telefoon en tablet wordt de game bediend met softwareknoppen op het scherm. Daarnaast zien mobiele spelers een ring rond hun personage, die toont waar geluiden vandaan komen. Handig, want wie onderweg of in de herrie speelt, kan zo nog steeds tactische beslissingen nemen op basis van hoe dicht in de buurt andere spelers mogelijk lopen.

Download Fortnite voor Android of voor iOS (gratis)

Karang

Deze app om gitaren te stemmen is gemaakt door het Nederlandse bedrijf Chordify. Met de gelijknamige app Chordify kunnen gebruikers automatisch akkoorden laten genereren voor elk nummer dat zij de app laten horen. Machine learning hoort daarbij precies welke noten in een nummer worden aangeslagen.

De app Karang is gemaakt door dezelfde audio-experts en werkt met dezelfde technologie, maar dan om gitaren te stemmen. Er zijn al jaren apps waarmee gitaristen snel kunnen controleren of hun snaren nog wel goed gestemd zijn. Karang is anders door zijn snelheid: één keer alle snaren tegelijk aanslaan is genoeg.

Na één aanslag laat Karang al zien welke snaren er goed staan en welke strakker of losser mogen. Dat wordt duidelijk getoond met cirkels die boven of onder het midden staan. Het apart aanslaan van een enkele snaar kan ook, maar door alle snaren tegelijk aan te slaan wil Chordify gebruikers tijd laten besparen. De app werkt ook in luidruchtige omgevingen.

Download Karang voor iOS (gratis)

