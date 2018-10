Speel Civilization nu ook op de iPhone, bestuur je Android-toestel volledig met je stem en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Civilization VI

Deze meest uitgebreide versie in de langlopende Civilization-serie verscheen eerder voor pc, Mac en Linux, en eind vorig jaar al voor iPad en in november voor Nintendo Switch. Zonder aankondiging was Civilization VI er deze week ook plotseling voor de iPhone, speelbaar op alle iPhones vanaf de iPhone 7.

Het gaat om dezelfde versie die eerder al voor de iPad verscheen. Wie die versie al had, kan zonder bijbetalen ook op de iPhone spelen. En vergis je niet: dit is geen verdunde game, die je in kleine hapjes laat spelen en voor elk level laat bijbetalen. Nee, dit is de volledige Civilization VI zoals die er ook voor de pc is.

Dat betekent dat je een beschaving vanaf zijn prille begin opbouwt, waarbij je je als een soort almachtige god kan bekommeren. Je kan je overal mee bemoeien: de culturele richting die je wereld opgroeit, of en hoe er oorlog wordt gevoerd of diplomatie wordt bedreven, hoe de technologie zich ontwikkelt, hoe steden eruit zien en nog veel meer.

Hoe je het spel speelt bepaalt hoe je vanaf de eerste beschaving in het heden eindigt, en zo'n speelbeurt kan tientallen uren duren. Elke speelbeurt is anders, en er zijn zo veel mogelijkheden dat je ze niet eens allemaal in één keer spelen zal gebruiken. Zo'n veelzijdige, volwassen game heeft ook een bijbehorende prijs: 60 euro, al kost het spel tijdelijk 27 euro. Proberen kan gelukkig: je speelt de eerste 60 beurten gratis.

Download Civilization VI voor iOS (gratis)

Opera Touch

Browsermaker Opera heeft een nieuwe browser voor Android en iOS uitgebracht, die in ieder geval één ding beter doet dan alle andere browsers. De hele app is namelijk toegespitst op bediening met één hand. Dat is prettig, want bij veel andere browsers moet je voor een hoop veelgebruikte functies helemaal bovenaan het scherm zijn.

Neem Safari op de iPhone of Chrome op Android: wil je een adres of zoekterm intikken, dan moet je de adresbalk helemaal boven aan het scherm aantikken. Opera Touch bedien je helemaal vanuit één slimme knop, die helemaal onderaan het scherm staat.

Hou die Fast Action Button ingedrukt, en de meestgebruikte functies voor browsers komen rond de cirkel te staan. Veeg je duim naar een optie, en je activeert 'm. Schuif je duim omhoog en je selecteert de zoekbalk, of schuif hem naar de knoppen voor vorige, tab sluiten, nieuw tabblad of My Flow. Dat laatste is een beveiligde verbinding met de Opera-browser op je pc of Mac, waarover je niet alleen de site die je bekijkt kan versturen, maar ook notities.

De Fast Action Button is simpel en logisch in het gebruik, en maakt het stukken makkelijker om een telefoon met een groot, lang scherm met één hand te bedienen. Rond de knop komen ook je meest recente tabs te staan, wat bedienen nog makkelijker maakt. Bij het omlaag scrollen verdwijnt de knop, scrol een stukje omhoog en hij is er weer. Als browser is opera verder snel en compleet.

Download Opera Touch voor Android of voor iOS (gratis)

Voice Access

Met deze app van Google wordt Android een stuk toegankelijker voor mensen met een beperking. Voice Access is er momenteel alleen nog in het Engels, maar ook dan kan de app al cruciaal zijn voor veel gebruikers. Voice Access laat gebruikers hun Android-toestel namelijk bedienen met alleen maar hun stem.

De app kan met Google Assistent gestart worden. Gebruikers kunnen daarna met hun stem handelingen uitvoeren waarvoor zij normaal op het scherm van de telefoon zouden moeten tikken. Met de commando's "go home" of "go back" kunnen gebruikers bijvoorbeeld tussen verschillende schermen in apps en het thuisscherm van hun telefoon navigeren.

Met "scroll down" kunnen gebruikers verder scrollen op een pagina, "click next" en de betreffende knop op het scherm wordt ingedrukt. kunnen gebruikers tekst dicteren en aan Voice Access vragen welke commando's ze op dat moment kunnen geven, met "what can I say?".

Voor mensen bij wie Google Assistent al goed op hun Android-toestel draait, zou Voice Access na download meteen moeten werken. Zo niet, dan heeft Google een uitgebreide uitleg van welke stappen gebruikers moeten nemen.

Download Voice Access voor Android (gratis)

​