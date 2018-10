Evan Spiegel, de directeur van het bedrijf achter Snapchat, erkent dat het herontwerp van de app, eerder dit jaar, te snel is gegaan.

"We losten één probleem op, maar creëerden veel andere problemen", schrijft Spiegel in een brief aan medewerkers, die in handen is gevallen van de Amerikaanse nieuwssite Cheddar.

Snapchat bracht in februari een grote update uit aan zijn app, die leidde tot veel kritiek. Meer dan een miljoen mensen tekenden een online petitie, waarna Snap beloofde het herontwerp van de app aan te passen.

In mei schreef de Amerikaanse nieuwssite The Information dat Spiegel de ontwikkelaars van zijn bedrijf slechts enkele weken de tijd gaf voor het initiële herontwerp. Ook zou uit tests blijken dat de app minder goed gebruikt werd, maar werd de update toch doorgevoerd.

De Snapchat-directeur bevestigt de berichtgeving in de brief in handen van Cheddar. "Helaas hebben we onszelf niet genoeg tijd gegeven om te blijven sleutelen en het herontwerp te testen bij een klein deel van onze gebruikers", schrijft Spiegel. "Dat had als gevolg dat we ook na het uitbrengen van het herontwerp moesten blijven sleutelen, wat zorgde voor een hoop frustratie bij onze gebruikers."

Snapchat wil in 2019 winstgevend zijn

Uit de brief blijkt verder dat Snap in 2019 een positief resultaat in de boeken wil zetten. Het bedrijf, dat in maart in de Verenigde Staten naar de beurs ging, heeft tot nu toe altijd verlies geleden.

Om dat doel te bereiken, wil Snapchat er onder meer voor zorgen dat er dagelijks meer mensen van het sociale medium gebruikmaken. Ook wil het bedrijf het gedrag van de gebruikers beter analyseren en meer adverteerders aantrekken.