De beste Android- en iOS-apps van de week

Foodsy

Een app voor de ov-reiziger met haast en honger of dorst. Met Foodsy kun je bij meerdere winkels op een groeiend aantal stations je bestelling plaatsen voordat je er bent. Als je bijvoorbeeld een overstap van een paar minuten op Station Amsterdam Centraal hebt, kun je onderweg al een cappuccino bestellen.

Tijdens het bestellen met Foodsy kun je kiezen om je bestelling op een bepaalde tijd of zo snel mogelijk af te halen. De app laat dan een indicatie zien van hoelang het bereiden van je bestelling ongeveer zal duren. Dat wordt berekend op basis van de Foodsy-app die de winkelier gebruikt, waarin alle bestellingen binnenkomen en de drukte in de winkel aangegeven kan worden.

Als de gebruiker op tijd met Foodsy bestelt, hoeft hij niet in de rij te gaan staan voor zijn bestelling. De app werkt simpel en snel, en het aanbod winkels op de beschikbare stations is vrij uitgebreid; van koffiezaak en yoghurtwinkel tot pizza- en dönertent. Betalen kan met iDeal, PayPal, creditcard of Foodsy EasyPay. Bij de methode van Foodsy zelf worden de bestellingen van de klant elke paar dagen in één keer van zijn rekening afgeschreven.

We hebben Foodsy geprobeerd, en bestellen gaat simpel en vlot. Onze bestelling was inderdaad op het gewenste moment bij de winkel af te halen. Helaas is het aantal beschikbare stations nog vrij beperkt; Foodsy is er op een aantal grote Amsterdamse stations, op Utrecht en Den Haag Centraal en op station Deurne. Alle stations zijn wel veelgebruikte overstapstations.

Download Foodsy voor Android of voor iOS (gratis)

Valleys Between

Een rustgevende puzzelgame waarbij je de wereld vorm moet geven. In Valleys Between bestuur je de natuur, vlakje voor vlakje. Elk level is opgebouwd uit zeshoekige vlakjes die je omhoog kan vegen. Nieuwe vlakjes beginnen als lege stukjes aarde.

Veeg ze één keer omhoog en je verandert een zeshoek in een stukje gras. Veeg dat stukje gras omhoog en je maakt een boom, combineer een aantal bomen en je krijgt een aantal nieuwe stukjes aarde. Valleys Between varieert op die simpele insteek met uitdagingen en obstakels.

Zo zitten er in veel levels dieren die dreigingen moeten oplossen verborgen. De dreiging start vaak na een aantal beurten van de speler. Daarbij kunnen dieren alleen op gras lopen, dus moeten spelers tactisch nadenken. Dagelijkse uitdagingen bij het spelen van een level geven de game nog meer veelzijdigheid.

Valleys Between ziet er daarnaast ook nog eens schitterend uit. De levels zijn vormgegeven in een veranderend kleurenpallet dat bij dag en nacht en het verstrijken van de seizoenen steeds weer een andere hoofdtint krijgt. Valleys Between biedt precies de juiste verhoudingen tussen rust en uitdaging.

Download Valleys Between voor iOS (3,49 euro)

Life is Strange: Before the Storm

De meeslepende game Life is Strange is al langer beschikbaar voor smartphones en tablets. Before the Storm vertelt het verhaal voorafgaand aan die game. Daarbij speel je niet als hoofdrolspeler Max uit Life is Strange, maar als Chloe.

Deze prequel speelt op dezelfde manier als Life is Strange, behalve dat Chloe in tegenstelling tot Max geen superkracht heeft en de tijd dus niet terug kan draaien. Dat was juist de kracht van Life is Strange; door steeds de tijd terug te draaien, kon je de gevolgen van gesprekken zien en zo kiezen welke uitkomst je wilde.

​In Before the Storm kan dat niet, maar toch kun je gesprekken deels sturen. Chloe kan gesprekspartners met haar rebelse persoonlijkheid een beetje intimideren. Toch zul je iets meer moeten gissen naar de uitkomst van gesprekken. De game draait nog steeds vooral om die gesprekken en de richting die je door je eigen inbreng aan het verhaal geeft.

Before the Storm is vooral een mooie aanvulling voor de fans van het eerste deel. Die leren meer over Chloe en over het dorpje waarin de games zich afspelen. Net als Life is Strange is ook deze titel opgedeeld in hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk kan deels gratis worden gespeeld. Los kosten de hoofdstukken 4,49 euro per stuk, voor het volledige seizoen van drie hoofdstukken betalen spelers 12,99 euro.

Download Life is Strange: Before the Storm voor Android of voor iOS (gratis)