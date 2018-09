Google pakt omstreden inlogfunctie in internetbrowser Chrome aan

In de recentste versie van internetbrowser Chrome worden gebruikers die inloggen bij een Google-dienst, zoals YouTube, Gmail of Google Drive, ook automatisch ingelogd in de browser.

Google biedt gebruikers van een aankomende versie van Chrome de mogelijkheid om deze optie uit te schakelen. Gebruikers die inloggen bij een Google-dienst worden dan niet automatisch ingelogd in Chrome. De volgende versie van de internetbrowser wordt in oktober uitgebracht.

Google verzekert gebruikers dat inloggen bij Chrome niet automatisch betekent dat data tussen verschillende apparaten gesynchroniseerd worden. Met deze optie worden de bladwijzers en internetgeschiedenis van een gebruiker gedeeld tussen bijvoorbeeld een smartphone en computer.

Google past wissen van cookies aan

Ook gaat Google cookies die ervoor zorgen dat gebruikers in Chrome ingelogd blijven, voortaan wissen als gebruikers daarom vragen. In de huidige versie van de internetbrowser is dat niet het geval; als gebruikers alle cookies wissen, blijven zij toch ingelogd in Chrome.

Een cookie die ervoor zorgt dat gebruikers ingelogd blijven in hun Google-account wordt overigens automatisch opnieuw aangemaakt als een gebruiker zijn cookies wist terwijl hij met zijn Google-account is ingelogd. Dat merkte de technisch directeur van een Duits bedrijf dat diensten voor mediabedrijven levert op.