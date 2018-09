De beste Android- en iOS-apps van de week

Cube Escape: Paradox

Dit is alweer de tiende escape room-game van Nederlandse ontwikkelaar Rusty Lake. Voor wie andere games uit de serie heeft gespeeld, biedt Paradox veel bekende elementen. Ook dit is een point-and-click-game, waarin je puzzels oplost door de kamer rond te kijken en objecten aan te tikken.

Nieuw aan dit deel is dat er ook een gratis bijbehorende film is. In Paradox besturen spelers opnieuw detective Dale Vandermeer, die wakker wordt in een kamer vol vreemde en macabere spullen. Dat is ook in de film te zien, maar de film en de game vertellen niet hetzelfde verhaal.

Niet helemaal in ieder geval: wie de film kijkt, ziet dingen die in de game helemaal niet opvallen. Met aanwijzingen uit de film, kan je in de game op zoek naar extra puzzels, en is het zelfs mogelijk om een ander einde van de game te zien. Een originele insteek, die het leuk maakt om de game een tweede keer te spelen, na het zien van de film. Het eerste hoofdstuk van de game is gratis speelbaar, hoofdstuk twee kost 1,99 euro.

Download Cube Escape: Paradox voor Android of voor iOS (gratis)

Bouncer

Android heeft een berucht verleden als het gaat om apps die ongemerkt toegang hadden tot gegevens, sensoren en de locatie van de gebruiker. In de nieuwste versie van Android is dat al flink verbeterd, en kunnen gebruikers apps bijvoorbeeld alleen toegang tot hun locatie geven als zij de app gebruiken.

Bouncer geeft gebruiker nog iets meer controle over welke apps waar toestemming voor hebben. In de app staan duidelijk de permissies op een rijtje die apps hebben. Die ziet welke apps toegang hebben tot welke onderdelen van je telefoon of tablet: de gps-locatie, de camera, de microfoon, andere sensoren maar ook je contacten en kalenders.

Bovendien kan je via Bouncer eenmalig toegang geven. Handig: zo kun je bijvoorbeeld wel één foto uit je bibliotheek in een bewerkings-app laden, zonder je zorgen te maken dat die app voortaan altijd toegang tot al je foto's heeft.

Download Bouncer voor Android (0,89 euro)

Invite

De Nederlandse makers van deze app wilden een simpel alternatief voor Facebook Events. Dus maakten ze deze inderdaad heel simpele uitnodigings-app voor Android en iOS. De ontwikkelaar zelf omschrijft Invite als een soort Tikkie, maar dan voor uitnodigingen.

Wie de app gebruikt hoeft alleen maar een datum en tijd voor zijn evenement te kiezen, een locatie toe te voegen en kan de uitnodiging vervolgens via WhatsApp naar vrienden sturen.

Vrienden hoeven Invite niet te hebben, maar kunnen gewoon aangeven of zij komen, niet komen of later herinnerd willen worden. Daarmee is Invite een soort nog simpelere versie van Datumprikker, voor evenementen waarvan de datum al vast staat. Invite is handig voor wie Facebook Events niet wil gebruiken, of sowieso een simpele manier zoekt om mensen snel uit te nodigen en te zien wie er komt en wie niet.

Download Invite voor Android of voor iOS (gratis)