'Instagram test optie om andermans foto's te delen in tijdlijn'

De nieuwe functie is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de retweet- en deelknoppen op Twitter en Facebook, waarmee gebruikers ook andermans berichten kunnen plaatsen, vertellen bij de test betrokken bronnen aan The Verge.

Instagram heeft tot op heden niet zo'n deelfunctie. Apps bieden wel onofficiële manieren om dit te doen, door de naam van de originele foto op de afbeelding te plaatsen, waarna een gebruiker deze zelf kan plaatsen.

Volgens The Verge ziet de testversie eruit alsof die in een week in elkaar is gezet. Het is nog niet bekend of en wanneer Instagram de optie voor iedereen beschikbaar zal stellen.

Bang voor verspreiden van misinformatie

De deeloptie zou worden beperkt tot bedrijven. Op die manier hoopt Instagram om het verspreiden van misinformatie tegen te gaan.

Instagram-moederbedrijf Facebook maakt zich steeds vaker zorgen over het verspreiden van nepnieuws en misinformatie.

In India werd de doorstuurfunctie van WhatsApp onlangs nog ingeperkt, nadat een hiermee verspreid bericht tot moorden leidde.