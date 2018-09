Datingapp Grindr gaat discriminerende gebruikers aanpakken

"Je bent vrij om je voorkeur uit te spreken, maar we zien liever dat je aangeeft waar je wél in geïnteresseerd bent, niet waar je geen interesse in hebt", laat Grindr weten op zijn website.

Het bedrijf is onder de naam Kindr (van het Engelse woord kind, aardig, red.) een campagne gestart om onder meer racisme tegen te gaan. "Niemand heeft het recht om iemand anders neer te halen vanwege zijn ras, grootte, gender, hiv-status, leeftijd of - simpelweg - om wie ze zijn", vult Grindr aan.

Gebruikers die op hun profiel aangeven niet geïnteresseerd te zijn in bepaalde typen mensen, worden voortaan door het bedrijf aangepakt. Ook is het niet toegestaan om persoonlijke gegevens, zoals een telefoonnummer of adres, op een profiel te delen.

In de richtlijnen voor gebruikers benadrukt Grindr bovendien dat naaktheid of de suggesties daarvan kan leiden tot een ban. Ook foto's waarin gebruikers in ondergoed te zien zijn, zijn verboden - met uitzondering van foto's in zwemkleding die buiten zijn gemaakt.

Daarnaast is de zichtbaarheid van seksspeeltjes, seksuele handelingen en het gebruik van seksueel getinte emoji verboden. Welke emoji daar precies onder vallen, is niet duidelijk. Onder meer de aubergine-emoji wordt over het algemeen in seksuele context gebruikt.