De beste Android- en iOS-apps van de week

Workshop

Deze culinaire app wil gebruikers niet simpelweg een recept laten namaken, maar de fijnere kneepjes van het koken bijbrengen. Dat doet Workshop met speciaal voor telefoonschermen gemaakte filmpjes. Die video's zijn stap voor stap opgedeeld, terwijl een mentor de gebruiker bijvoorbeeld leert hoe hij merengue moet maken.

In de video's staan de mentoren steeds erg dicht op de camera en worden alle stappen heel duidelijk en beeldvullend getoond. Dat maakt de app een stuk bruikbaarder voor in de keuken; je kunt je telefoon rechtop neerzetten en van een afstandje toch goed zien wat je moet doen. Terugspoelen of een stap opnieuw bekijken gaat heel makkelijk.

Momenteel zijn er alleen workshops op culinair gebied, zoals het maken van Italiaans of Indiaas brood, Chinese dumplings, verse pasta, sushi en cocktails. De makers van de app willen uiteindelijk ook workshops voor andere vaardigheden toevoegen. Gelukkig zijn er drie gratis sessies in de app te bekijken, want de uitgebreide cursussen zijn wel prijzig: 10,99 euro per stuk.

Download Workshop voor Android of voor iOS (gratis)

SHI•RO

Deze prachtig vormgegeven game vertelt op geheel eigen wijze het oudste geschreven stuk Japanse geschiedenis. De game is gebaseerd op de Kojiki, een verhaal uit het jaar 711 dat vertelt over de totstandkoming van Japan en de goden die bij die antieke geschiedenis horen.

SHI•RO vertelt die geschiedenis vooral visueel, met prachtige grafische elementen die opvallend tegen een zwarte achtergrond staan. De stijl van de elementen is geïnspireerd op de oude Japanse schilderkunst. Op de achtergrond klinkt rustgevende Japanse fluitmuziek.

Door puzzels op te lossen, doorlopen spelers het mythologische begin van Japan. De schepping van het land begint met de zee en de lucht, maar al snel komen er goden bij kijken en worden puzzels ingewikkelder.

In totaal zijn er zestig puzzels die de speler op moet lossen door de iPhone of iPad te draaien. De ontwikkelaar wilde elk level eruit laten zien als een klassieke Japanse lakdoos. Tijdens het spelen van de stijlvolle game komen spelers niet alleen tot rust, maar leren ze ook wat over de Japanse geschiedenis, inclusief enkele Japanse woorden.

Download SHI•RO voor iOS (3,49 euro)

nception

Deze app heeft zich overduidelijk laten inspireren door de cinematografie en special effects van de film Inception uit 2010. Regisseur Christopher Nolan liet de kijker toen een droomversie van Parijs zien, die door de bioscoopbezoekers dubbelgevouwen kon worden.

Dat leverde spectaculaire filmbeelden op, die gebruikers van de app nception kunnen nabootsen. De app heeft verschillende instellingen waarbij het beeld op allerlei punten wordt gespiegeld, afgesneden of vervormd.

​Zo kan je de horizon bijvoorbeeld plots in een scherpe hoek omhoog laten lopen, of een landschap precies in het midden spiegelen. De app kan zowel foto's als video's maken, en al vóór het maken ervan zie je wat het eindresultaat zal zijn.

Ook bestaande foto's en video's kunnen worden aangepast, maar nception werkt het beste wanneer je bewust naar bijzondere beelden op zoek gaat en zelf in de hand hebt waar de beelden worden gespiegeld. Filters met scifi-kleurstellingen maken de app compleet.

Download nception voor iOS (2,29 euro)