Instagram test manier om vrienden in video's te taggen

De tagfunctie in video's zou in video's hetzelfde werken als in foto's, schrijft TechCrunch. Een verschil is wel dat getagde namen niet over de beelden verschijnen. Via een knop onder de video komt een lijst van getagde namen in beeld.

De functie werkt vooralsnog alleen op de mobiele versie van Instagram. In de webversie kunnen gebruikers geen mensen taggen.

Instagram bevestigde in gesprek met TechCrunch dat de optie wordt getest bij een kleine groep mensen, maar het is niet bekend hoeveel mensen er precies meedoen. Ook is onduidelijk of Instagram van plan is de functie breder uit te rollen.

Filmpjes zijn de laatste jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden binnen Instagram, zeker na de introductie van Stories en IGTV, het videoplatform binnen de app. Door een tagfunctie toe te voegen, moet ook de interactie tussen gebruikers opgevoerd worden.