De beste Android- en iOS-apps van de week

Google Chrome

Chrome is deze week voor alle platformen volledig vernieuwd, ook voor Android en iOS. Daarmee is Chrome in één klap sneller en vooral gebruiksvriendelijker geworden. Wat op iOS direct opvalt is dat alle knoppen nu onder in beeld zitten. Heel prettig, want met de grote smartphones van nu maakt dat navigeren een stuk fijner dan steeds naar de bovenkant van het scherm moeten reiken.

De zoekknop staat nu prominent midden onder in beeld, met daarnaast een handige tabknop waarmee je andere openstaande sites ziet en naar Ingocnito-vensters, recent gesloten sites en pagina's die je in Chrome op andere apparaten hebt openstaan kunt bladeren. Vlot, soepel en stukken makkelijker dan voorheen. Ook het menu met overige instellingen rechtsonder in beeld is goed geplaatst, en dankzij pictogrammen veel overzichtelijker dan bij de vorige Chrome.

Helaas zitten de knoppen bij de Android-versie van Chrome nog wel boven in beeld. Wel is zowel de Android- als iOS-versie van Chrome voorzien van een nieuw jasje, het vernieuwde Google Material Design. Dat betekent rond afgeronde hoeken, nieuwe pictogrammen en één duidelijke stijl in alle versies van Chrome. Ook dat helpt met het overzicht.

Ook heeft Chrome nu een ingebouwde wachtwoordbeheerder. Chrome kon al wachtwoorden onthouden, nu kan de browser ook sterke wachtwoorden voorstellen wanneer je ergens een account aanmaakt of een wachtwoord wijzigt. Chrome is bij lange na nog geen complete beheerder als LastPass of 1Password, maar deze nieuwe optie is vele malen beter dan overal hetzelfde wachtwoord gebruiken.

Bovendien onthoudt Chrome nu beter welke adresgegevens het automatisch moet invullen in formulieren. De browser is sneller en veiliger geworden, en vooral de vernieuwingen van de iOS-versie zijn een schot in de roos. Het is eigenlijk hopen dat Google de knoppen ook op Android naar de onderkant van het scherm verplaatst.

Download Chrome voor Android of voor iOS (gratis)

Chordify

Deze Nederlandse app voor het makkelijk leren van akkoorden voor gitaar, piano en ukelele is voor Android vernieuwd. Chordify genereert de akkoorden van muziek automatisch met machine learning. Daarom is er eigenlijk geen nummer dat de app niet kent: als het op YouTube, Deezer of Soundcloud staat, kan Chordify er akkoorden van maken. Je ziet precies welke toetsen je op de piano moet aanslaan of welke snaren je op de gitaar of ukelele moet vasthouden om je nummer naar keuze te spelen.

Nieuw op Android zijn de premiumfuncties voor betalende gebruikers. Daarmee kan je bijvoorbeeld akkoorden makkelijk naar een andere toonsoort verplaatsen, zodat je bestaande nummers zelf in een heel ander jasje kan steken. Premium laat gebruikers ook eigen muziekbestanden uploaden en omzetten naar akkoorden.

Ook kan je het ingewikkelde deel van een nummer selecteren en achter elkaar laten herhalen. Zo kan je dat fragment blijven oefenen tot je het probleemloos kunt spelen, en dan verder met de rest van het nummer. Ook kan je de aangepaste akkoorden als premiumgebruiker omzetten tot een pdf, zodat je ze kan uitprinten of bijvoorbeeld makkelijk vanaf een tablet kan lezen. Premium-gebruikers betalen 5,99 euro per maand.

Download Chordify voor Android of voor iOS (gratis)

Google Arts & Culture

Voor deze app werkt Google samen met ruim vijftienhonderd musea wereldwijd, om kunst en cultuur op nieuwe manieren bij een groter publiek bekend te maken. De leukste manier is sinds deze week wereldwijd beschikbaar: de Art Selfie.

Maak in de app een selfie en de kunstmatige intelligentie van Google vertelt je op welk kunstwerk je lijkt. Je krijgt een reeks opties te zien, met daarnaast een percentage dat de gelijkenis aangeeft. Een leuke manier om kunst te ontdekken, want je kan direct op de gelijkende schilderijen drukken om er meer over te weten te komen.

Art Selfie is vooral een heel grappige manier om te zien op welke kunstwerken je lijkt, en de resultaten variëren van behoorlijk accuraat tot volkomen hilarisch. Maar als je de app probeert: kijk vooral wat Arts & Culture nog meer te bieden heeft. De app heeft inmiddels een database met tienduizenden portretten en honderdduizenden kunstwerken.

Die kun je ook op tal van andere manieren ontdekken. Zo heeft Google kunstwerken geordend op kleur, op kunststroming, op basis van waar ze gemaakt zijn en wat ze laten zien. Je kunt VR-tours van musea doen, of foto's van een schilderij op een zeer hoge resolutie bekijken met daarbij informatie over alle details. Zo bekijk je schilderijen zoals je dat in het museum niet eens zou doen.

Download Google Arts & Culture voor Android of voor iOS (gratis)