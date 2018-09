Fortnite vijftien miljoen keer geïnstalleerd op Android-toestellen

In totaal zijn 23 miljoen spelers op Android-toestellen geregistreerd, schrijft Epic Games in een blogbericht. De ontwikkelaar maakte de cijfers bekend, drie weken nadat Fortnite op Android verscheen.

Fortnite is alleen te installeren via de website van Epic Games. Op dit moment is het spel nog in bètaversie beschikbaar voor een klein aantal telefoons. Volgens de ontwikkelaar speelt 92 procent van de mensen Fortnite op Android 8 of nieuwer.

Epic Games besloot Fortnite niet via de Play Store uit te brengen. Een reden daarvoor was dat Epic op die manier geen geld hoeft af te dragen aan Google als een speler een aankoop doet binnen de app. Analysebureau Sensor Tower schatte vorige maand dat Google door die beslissing dit jaar minstens 50 miljoen dollar (ruim 43, 2 miljoen euro) misloopt.

Online was ook kritiek te horen, omdat downloaden buiten de Play Store om gevaarlijk zou zijn. Om de app te installeren moeten mensen hun veiligheidsinstellingen op het Android-toestel aanpassen. De angst is dat het in veel gevallen niet ongedaan wordt gemaakt, waardoor malware zich gemakkelijker kan verspreiden op Android.

Tientallen malafide websites aangepakt

In het blogbericht zegt Epic Games actie te ondernemen tegen de verspreiders van malware. "Tot nu toe heeft Epic actie ondernomen op 47 onofficiële 'Fortnite voor Android'-websites", stelt het bedrijf. "Daarvan lijken de meeste afkomstig van dezelfde personen."

Epic Games zegt actief op zoek te zijn naar malware-sites. "Daarnaast werken we samen met derde partijen om kwaadwillende websites te vinden, zodat we ze kunnen aanpakken."

Eind augustus ontdekte Google een kwetsbaarheid in het installatiebestand dat Epic Games gebruikt om Fortnite op Android te laten spelen. Daardoor zou al aanwezige malware op de apparaten van Android-gebruikers gebruik kunnen maken van het installatiebestand om andere malafide apps te downloaden.

Het lek werd twee dagen later met een update gedicht.