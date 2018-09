Mobiele versie van klassieke game RuneScape verschijnt 30 oktober

Ontwikkelaar Jagex maakte de verschijningsdatum woensdag bekend op de website. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden de app alvast registreren in de appwinkels van Google en Apple. Het spel verschijnt onder de naam Old School RuneScape en zal gratis beschikbaar komen.

Een bèta van de game was sinds juni al in een paar landen beschikbaar, waaronder in Canada, Denemarken en Zweden. Jagex meldt dat die vroege versie door een half miljoen mensen is gespeeld.

Old School RuneScape is gebaseerd op het spel RuneScape uit 2001 en ziet er nog uit zoals toen. Old School RuneScape verscheen in 2007 ook op de pc.

In RuneScape konden meerdere spelers via de internetbrowser op ontdekking in een fantasiewereld. Sinds de lancering hebben volgens Jagex meer dan 260 miljoen spelers een account voor het spel aangemaakt.