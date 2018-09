'Apple wil augmented reality toevoegen aan Kaarten-app'

Thinknum heeft een vacature gevonden bij Apple. Het bedrijf is op zoek naar iemand die zich bezighoudt met innovaties binnen Apple Kaarten.

In de vacature wordt onder meer LIDAR genoemd, technologie waarbij sensoren op auto's de omgeving in kaart brengen. Ook staat augmented reality duidelijk vermeld, een techniek die Apple Kaarten nog niet heeft.

Met augmented reality wordt een virtuele laag over de werkelijkheid gelegd. Dat kan al met de iPhone. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld virtuele meubels in hun huis plaatsen via de iPhone-camera om in beeld te zien hoe de meubels in hun woning zouden staan.

De vacature treedt niet in details over de mogelijke AR-functies in de Kaarten-app.

Apple investeert in AR door start-up te kopen

Apple is de laatste tijd vaker op zoek naar medewerkers die gespecialiseerd zijn in augmented reality. Afgelopen week werd bekend dat Apple de Amerikaanse start-up Akonia had gekocht. Dat bedrijf maakt lenzen voor augmented reality.

Volgens geruchten werkt Apple al een flinke tijd aan een AR-bril. Mogelijk is het bedrijf aangenomen om aan zo'n headset te werken.