De beste Android- en iOS-apps van de week

Donut County

Deze even bizarre als vermakelijke game is het geesteskind van Ben Esposito, die als spelontwerper ook al meewerkte aan het geprezen What Remains of Edith Finch. In Donut County draait alles om een groot gat. Preciezer: je speelt een wasbeer die een op afstand bestuurbaar gat in de grond heeft, dat voorwerpen kan opslokken.

Dat slaat nergens op, en dat is eigenlijk pas het begin van de waanzin. Het gat groeit namelijk. Wat begint met het laten verdwijnen van wat kleine stukken afval, eindigt met een gat dat groot genoeg is om fietsen, auto's, hele gebouwen en uiteindelijk het volledige level op te slokken.

Tijdens het bewegen van het gat door het dorp Donut County leer je ook van alles over de inwoners. Je kan hun huizen binnenglijden met het groeiende gat, en hun spullen opslokken. Daarbij loont het om creatief te combineren: wie bepaalde voorwerpen in een bepaalde volgorde in het gat laat verdwijnen, krijgt verrassende resultaten. Aanstekelijke hilariteit.

Download Donut County voor iOS (5,49 euro)

Google Fit

Google Fit was de afgelopen jaren niet meer dan een veredelde stappenteller. Nu is de app volledig vernieuwd en draait-ie veel meer om het motiveren van de gebruiker om meer te bewegen. Twee cirkels staan in de app centraal, en zo speelt Google een beetje leentjebuur bij de activiteiten-app van Apple. Ook daar is het de bedoeling cirkels te vullen vullen door voldoende minuten intensief te bewegen.

In Google Fit zijn er twee ringen om te vullen: één met bewegingspunten en één met hartpunten. De bewegingspunten vul je met elke activiteit waarbij je beweegt: wandelen, lopen, fietsen, etc. Google Fit laat in een overzicht precies zien hoeveel punten je met welke activiteiten hebt verdiend.

Google Fit werkt het beste in combinatie met een Wear OS-smartwatch. Dan kan ook de hartslag worden bijgehouden en kunnen de hartpunten nauwkeurig worden uitgedeeld. Bovendien is er ondersteuning voor populaire apps zoals Strava en Runkeeper.

De informatie uit die apps kan in Google Fit worden geïmporteerd, zodat de app een duidelijk beeld krijgt van zowel je sportgedrag als beweging in het dagelijks leven. Handig, want op basis van die informatie geeft Google Fit tips over wat je kan doen om je gezondheid te verbeteren. De app is ontwikkeld in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en de American Heart Association.

Download Google Fit voor Android (gratis)

Due 3

Due is een krachtige maar toch simpele app voor herinneringen met een timer. De app is helemaal toegespitst op het snel invoeren van herinneringen waar een tijd of datum aan vastzit.

Bij het invoeren van een herinnering kan je in één zin met de activiteit zelf ook de einddatum en tijd noemen. Due neemt die dan automatisch over. Daarnaast heeft Due een speciaal knoppenveld waarmee je heel makkelijk een datum kan invoeren zonder te hoeven typen of met draaiwieltjes in de weer hoeft.

​Onder het invoerveld staan vier standaardtijden, met daaronder knoppen waarmee je tien minuten, één uur, drie uur of één dag aan de ingevoerde datum toe kan voegen of af kan trekken. Die knoppen zie je ook als je een herinnering wil snoozen, wat erg goed werkt. Zo blijf je een herinnering niet elke tien minuten snoozen, maar verplaats je hem snel en precies naar een later moment.

In deze derde versie is dat volledige knoppenoverzicht ook te vinden in de notificaties van Due. Zo hoeft de gebruiker de app niet meer te openen om een herinnering uit te stellen. Dat maakt de app nog sneller in gebruik. Due ondersteunt ook herhalende herinneringen, wat de app erg geschikt maakt als geheugensteuntje naast een uitgebreide takenlijst.

Download Due 3 voor iOS (5,49 euro)