De beste Android- en iOS-apps van de week

Hydra

Er zijn allerlei camera-apps waarmee je mooiere foto's kan maken dan met de standaard camera-app. Die apps geven je meestal handmatige controle over de verschillende aspecten van de camera. De geoefende fotograaf kan daar inderdaad betere resultaten mee krijgen, maar de leek heeft niks aan een handmatige ISO-instelling en belichtingscompensatie.

Hydra doet het simpeler: de app heeft een speciale modus die meerdere foto's van één scène maakt en ze vervolgens aan en over elkaar plakt. Hydra maakt tot wel zestig verschillende foto's van één scène met allerlei belichtingen en maakt daar vervolgens zelf een eindresultaat van.

De iPhone maakt zelf ook zogenoemde HDR-foto's, maar die bestaan uit drie foto's die zijn gecombineerd: normaal, overbelicht en onderbelicht. Gecombineerd wordt dat een foto die zowel de lichte als donkere delen goed belicht en alle details laat zien.

Door dat met zestig foto's te doen, bereikt Hydra een nog veel indrukwekkender resultaat. Daar hoef je als gebruiker eigenlijk niks bijzonders voor te doen. Extra voordeel: de resolutie van de uiteindelijke foto is ook nog eens hoger, 32 megapixel in plaats van de 8- of 12-megapixelfoto's die een iPhone normaal maakt. Het is alleen wel belangrijk dat je je iPhone erg stil houdt: het maken van de zestig foto's duurt een seconde of twee. Het nadeel is dat je geen bewegende dingen kan fotograferen met die modus.

Download Hydra voor iOS (5,49 euro)

Hello Neighbor

Een vreemde sluipgame, gebouwd rond het kinderlijke idee van de enge buurman. Maar waar kinderen elkaar vaak wijsmaken dat een vreemde buurman eng is, is deze dat ook daadwerkelijk. De buurman met krulsnor en zwarte rubberen handschoenen woont in een vreemd huis, een opeenstapeling van aangebouwde kamers.

Door het raam ziet het jongetje dat je bestuurt zijn buurman iets vreemds doen, maar wat is niet helemaal duidelijk. Dus ga je op onderzoek uit, door in het huis te sluipen terwijl je de buurman probeert te ontlopen. Want als die engerd je pakt, moet je weer opnieuw beginnen

Erger nog: de buurman onthoudt je vorige aanpak, waardoor het spel steeds ingewikkelder wordt. Je moet onthouden waar je de vorige keer in de fout ging, en de volgende keer een nieuwe aanpak kiezen. Dat is een even gewiekste als frustrerende insteek, die alleen leuk is voor de liefhebber van zo'n zogeheten trial-and-error game.

Het eerste level van de game is gratis te spelen. Daarbij kan je nog niet het hele huis van de buurman doorzoeken. De andere twee hoofdstukken zijn uitgebreider, maar kosten wel in één keer 16,99 euro. Speel daarom vooral eerst het gratis level om te kijken of het concept je ligt, want Hello Neighbor wordt alleen maar ingewikkelder.

Download Hello Neighbor voor Android of voor iOS (gratis)

Day One 3.0

De nieuwe, verbeterde versie van deze toch al uitstekende dagboek-app voor iOS. Day One biedt alles wat je nodig hebt om een mooi en gedetailleerd dagboek bij te houden. In deze nieuwe versie is de manier van tekst invoeren sterk verbeterd. Voorheen was er in Day One een onderscheid tussen het uiterlijk van de fraai opgemaakte toevoegingen aan het dagboek, en het spartaans vormgegeven tekstinvoerveld.

Nu zie je tijdens het invoeren van tekst en het toevoegen van foto's en video's direct hoe het eindresultaat eruitziet. Je hebt keuze uit verschillende lettertypen, kunt lijstjes, afbeeldingen en zelfs html-codeblokken toevoegen.

Voor gebruikers van het betaalde Day One Premium is het daarnaast mogelijk om verhalen aan hun dagboek te dicteren. Audio-opnames van maximaal dertig minuten worden ondersteund. Is de opname tot één minuut in lengte, dan wordt Apple's dicteerfunctie gebruikt om de spraak om te zetten naar geschreven tekst.

Ook nieuw is de donkere modus, helaas ook alleen voor betalende gebruikers. De hele app wordt dan smaakvol in zwart weergegeven. Gebruikers kunnen kiezen om de donkere modus op gezette tijden, bij zonsondergang of altijd, in te schakelen.

Verder biedt Day One de sterke functies die het al bood. Zo zie je al je dagboekverhalen op een kalender staan, kan je ze op gps-locatie opzoeken en is er natuurlijk een chronologische lijst. En zoals het een dagboek betaamt, kan ook Day One op slot.

Download Day One voor iOS (gratis)

Day One is er ook voor Android, maar moet de update naar versie 3.0 nog krijgen