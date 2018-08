Gmail voor Android biedt optie verzonden mails ongedaan te maken

De functie lijkt uitgerold te worden naar gebruikers, ontdekte Android Police.

Gebruikers voor wie de nieuwe functie is ingeschakeld, krijgen na het verzenden van een bericht onderin beeld een balk te zien. Daarmee kan de verzonden e-mail worden geannuleerd, bijvoorbeeld omdat de verkeerde ontvanger is ingevoerd of omdat er iets ontbreekt.

Bij mailverkeer tussen Gmail-accounts kan Gmail de verzonden mail uit de inbox van de ontvanger verwijderen. Bij het verzenden naar andere e-mailadressen dan Gmail wordt het verzenden een paar seconden vertraagd.

Na een paar seconden is het niet meer mogelijk een verzonden e-mail ongedaan te maken. In de browserversie van Gmail is de functie al enkele jaren ingebouwd.