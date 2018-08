De beste Android- en iOS-apps van de week

Thunderdogs

Deze multiplayergame van Nederlandse makelij draait om zogenoemde dogfights: gevechten tussen vliegtuigen in de lucht. In Thunderdogs worden die vliegtuigen bestuurd door honden, en een van de leukste aspecten van het spel is het vrijspelen van de meer dan vijftig soorten vliegtuigen, met allemaal hun eigen hond-piloot.

In Thunderdogs kijk je van boven op de actie. Je bestuurt een vliegtuig met je linkerduim. Door op en neer te vegen kun je het vliegtuig snel manoeuvreren, met een lange veeg zet zet je een korte versnelling in om bij vijanden weg te komen. Schieten doe je door de rechterkant van het scherm aan te raken.

Het doel is om andere spelers neer te schieten en hun buit af te pakken: gouden hondenbotjes. Maar let op: het aantal hondenbotjes dat je hebt komt als cijfer boven je vliegtuig te staan. Dat getal wordt hoe hoger hoe prominenter, zodat je een steeds groter doelwit voor andere spelers wordt.

Dat maakt Thunderdogs een simpele maar dynamische game, met grappige personages, leuke pixelvormgeving en bijpassende chiptunemuziek. Spelers die willen betalen kopen advertenties af en kunnen sneller meer vliegtuigen vrijkopen, maar ook zonder te betalen is dit een leuke, vlotte game.

Download Thunderdogs voor Android of voor iOS (gratis)

Envision

Nog een Nederlandse app. Envision is een app van de gelijknamige Delftse start-up, gemaakt om mensen met een visuele beperking meer vrijheid te geven. De app probeert de ogen te zijn van mensen die zelf niet of niet goed genoeg kunnen zien om voorwerpen te herkennen en vooral teksten te lezen. De app is er sinds deze week ook voor Android.

Envision gebruikt kunstmatige intelligentie om via de camera van smartphones te beschrijven wat er te zien is. Blinden en slechtzienden kunnen bijvoorbeeld een menu in een restaurant fotograferen, zodat Envision voorleest wat er te bestellen is. De app werkt ook met toegestuurde digitale documenten, en een experimentele functie probeert zelfs handgeschreven teksten voor te lezen.

Ook kan de app gezichten herkennen, zodat mensen met een visuele beperking een beter idee hebben van wat er om hen heen gebeurt. Envision heeft ook een zelflerende gezichtsherkenning, zodat de app na enige training bijvoorbeeld kan vertellen wat een bekende in de ruimte aan het doen is.

Envision heeft daarnaast kleurherkenning, en kan barcodes van bijvoorbeeld supermarktproducten scannen. De app kan daarnaast automatisch wisselen tussen verschillende talen, zodat Nederlandse gebruikers ook zonder problemen een Engelse tekst kunnen laten oplezen.

Envision kost 5 euro per maand of 40 euro per jaar, en biedt een gratis probeertermijn van twee weken. Gratis kan de app gebruikt worden om tot tien dingen per maand te herkennen.

Download Envision voor Android of voor iOS (gratis)

Kahoot

De mobiele app voor bekende quizsite Kahoot kon al jaren gebruikt worden als afstandsbediening voor gezamenlijke quizzen. Nu kunnen gebruikers hun eigen quizzen ook met deze mobiele app van begin tot eind in elkaar zetten.

Kahoot is gemaakt voor quizzen waar makkelijk een groot gezelschap aan mee kan doen, bijvoorbeeld in de klas, op het werk en zelfs op huisfeestjes. Door een code in te tikken op hun telefoon wordt het toestel van gebruikers gekoppeld aan de juiste quiz, en wordt de score van quizdeelnemers automatisch bijgehouden.

De mogelijkheid om met de mobiele app quizzen te maken is erg handig. Het werkt goed en snel: je kan afbeeldingen toevoegen, de vraag intikken, een vraagtijd instellen en twee, drie of vier antwoorden toevoegen. In één oogopslag zie je hoe de vraag er voor spelers uitziet.

In enkele minuten zet je zo een volledige quiz in elkaar, terwijl je bovenin het beeld makkelijk kan schakelen tussen de verschillende vragen. Je kan een quiz zowel publiekelijk als privé opslaan, en direct na het maken met anderen spelen.

Download Kahoot voor Android of voor iOS (gratis)