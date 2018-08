Apps complotdenker Alex Jones populair na schorsingen door techbedrijven

In de Verenigde Staten staat de Android-app op de eerste plek van de trendinglijsten op Google Play, ontdekte The New York Times. De app is bovendien de nummer vijf in de lijst met de populairste nieuwsapps. In de algemene downloadlijsten staat de app op plek 66.

Binnen de App Store van Apple behaalde de app de derde plek van populaire nieuwsapplicaties. In de algemene hitlijsten staat de app op de 49e positie.

Apponderzoeker Sensor Tower schat dat de apps van Jones inmiddels 30.000 tot 40.000 keer per dag worden gedownload. De onderzoekers van Apptopia denken dat de recente ophef rond de online kanalen van Jones zijn apps in één klap populair hebben gemaakt.

Steeds meer techbedrijven schorsen Jones

Jones is online op steeds minder plekken welkom. Apple haalde zijn podcasts offline wegens haatzaaien. Video's op YouTube werden gewist, omdat de complotdenker "veelvuldig regels negeerde over haatzaaien en intimidatie".

Facebook besloot na veel controverse om Jones toch van zijn platform te weren. Twitter weigerde hetzelfde te doen, omdat de man "nog niet de regels van het platform heeft overtreden".

Jones is een omstreden complotdenker uit de Verenigde Staten. Hij beweerde onder meer dat de Amerikaanse aanslagen van 11 september 2001 door de overheid zijn uitgevoerd. Ook denkt hij dat een schietpartij in Sandy Hook met acteurs in scène is gezet door een extreemlinkse groep.

De apps worden nog niet verwijderd

Apple en Google lijken vooralsnog geen plannen te hebben om de apps van Jones uit hun appwinkels te verwijderen. De bedrijven hebben op iTunes en YouTube wel bestanden van de complotdenker gewist.

Een woordvoerder van Apple vertelt desgevraagd aan The New York Times alleen dat "apps constant in de gaten worden gehouden om te zien of de richtlijnen van de App Store worden geschonden". Google benadrukt dat het bedrijf andere regels heeft voor de Play Store en YouTube.