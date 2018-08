Laterlezendienst Instapaper na twee maanden weer toegankelijk in EU

Dat maakt Instapaper dinsdag bekend. De Europese privacywet AVG werd op 25 mei 2018 van kracht. Instapaper meldde toen dat zijn voorwaarden nog niet aan de wet voldeden en sloot de toegang tot de site en apps voor Europese gebruikers.

Instapaper zegt een aantal stappen te hebben genomen om aan de Europese privacywet te voldoen. Het bedrijf meldt niet welke stappen dat zijn of waarom de vernieuwing van de voorwaarden ruim twee maanden duurde. Wel heeft Instapaper alle wijzigingen aan zijn voorwaarden ter transparantie gepubliceerd.

Als excuses voor de onbereikbaarheid geeft Instapaper Europese gebruikers een half jaar gratis toegang tot het Premium-abonnement. Onder zijn nieuwe eigenaren heeft de dienst het abonnementssysteem teruggebracht, waarmee gebruikers voor een vast bedrag per maand of jaar extra functies krijgen.

In juni meldde Instapaper dat het als apart bedrijf verder gaat. De laterlezendienst was sinds 2016 in handen van Pinterest. Nu is de dienst in beheer van de Instapaper-ontwikkelaars.