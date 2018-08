De beste Android- en iOS-apps van de week

Holedown

De bijzonder verslavende nieuwe game van ontwikkelaar Martin Jonasson, bekend van positief ontvangen games twofold, inc. en rymdkapsel. In tegenstelling tot die games is Holedown een vrij simpele arcadegame, die vanaf de eerste ronde verslavend is.

Het principe is simpel: schiet een paar balletjes vanaf de bovenkant van het scherm tussen een aantal genummerde tetrisblokjes. Elk blokje heeft een cijfer, wat staat voor hoe vaak een balletje er tegenaan moet stuiteren voor het blokje breekt. Je moet alle blokjes breken voordat ze de bovenkant van het scherm bereiken. Sommige blokjes zitten vast aan de wand, andere kun je als een kaartenhuis in elkaar laten vallen door hun fundering weg te werken.

Door slim te spelen kun je je balletjes via een kleine opening onder een hele reeks blokjes schieten, waarna ze tientallen keren snel op en neer stuiteren. Die tactiek wordt naarmate het spel vordert steeds belangrijker: blokjes krijgen hogere nummers, terwijl je zelf je balletjes kan upgraden.

Je kan onder andere meer balletjes vrijspelen, zodat je hele salvo's kan afvuren. Ondertussen stijgen de getallen op de steentjes, waardoor je er veel vaker tegenaan moet stuiteren, soms wel tientallen keren. Holedown biedt precies de juiste balans tussen tactiek en gedachteloos spelen waarmee bijvoorbeeld een reis in het ov voor je het weet voorbij is.

Download Holedown voor Android of voor iOS (4,49 euro)

Google Assistant

Sinds 26 juli spreekt Google's slimme spraakassistent Nederlands. De uitrol naar alle gebruikers duurde een weekje langer: sinds 3 augustus hebben alle Android-gebruikers toegang tot de assistent en is er ook een iOS-app beschikbaar.

Google Assistant is op een aantal vlakken een stuk slimmer dan Siri, de spraakassistent van Apple die op elke iPhone en iPad is ingebouwd. Vooral met koppelingen met andere diensten en apparaten loopt Google voorop. Zo kan je via Assistant praten met de Albert Heijn, Bol.com of MediaMarkt. Je kan dan een boodschappenlijstje opstellen of vragen om cadeautips of dagaanbiedingen.

​Wie een Chromecast of Android TV heeft, kan de Assistent vragen om video's van bijvoorbeeld YouTube of Netflix af te spelen. Muziek luisteren via Spotify gaat nog niet echt, want daarvoor moet je een geschikte Google Assistant-speaker hebben, die pas later dit jaar in Nederland komen.

De koppelingen met bedrijven zijn momenteel ook nog niet erg snugger, maar dat kan snel komen. Wel is de assistent op Android net wat handiger dan op iOS. Op Android zit de assistent onder de snelknop aan de zijkant van veel toestellen, en is altijd op te roepen met 'Hé Google'. iOS-gebruikers moeten de app openen om Assistant te kunnen gebruiken. Ook kunnen Android-gebruikers buiten de Assistant-app vragen stellen over dingen die op hun apparaat te zien of te horen zijn.

Android-gebruikers moeten Assistant mogelijk nog wel activeren. Dat kan in de Google-app op hun toestel: ga naar de instellingen binnen de app, ga onder de kop 'Google Assistent' opnieuw naar de instellen en schakel daar de assistent in.

Download Google Assistant voor iOS (gratis)

Life is Strange

Deze uitstekende avonturengame is er nu eindelijk ook voor Android. Life is Strange is een game in het graphic-adventuregenre, waarbij je verder komt door in de wereld om je heen te zoeken naar aanwijzingen en vooral door gesprekken te voeren.

Die gesprekken zijn erg goed gedaan in Life is Strange, mede door het belangrijkste onderdeel van het verhaal. Hoofdpersoon Max kan namelijk terug in de tijd reizen, en daar kan je als speler gebruik van maken. Spijt van de richting die een bepaald gesprek heeft genomen? Spoel simpelweg de tijd terug, en zorg dat een gesprek anders loopt.

Dat gegeven is slim en ver doorgevoerd. Zo kan je na een tijdreis bijvoorbeeld beginnen over de geheimen van een ander personage, die je eerder al ontrafeld hebt. Of doe je dat juist niet, omdat je bang dat diegene daarvan schrikt? Het is een interessant mechanisme, waardoor je je als speler wel moet verplaatsen in de hoofdpersoon.

Life is Strange is opgedeeld in vijf hoofdstukken. Het eerste is gratis te spelen, de andere hoofdstukken zijn apart te koop voor verschillende prijzen of in één keer voor 9,99 euro.

Download Life is Strange voor Android of voor iOS (gratis)