Android-versie van schietspel Fortnite niet beschikbaar in Play Store

Epic Games-directeur Tim Sweeney zegt in een interview met VentureBeat een "directe relatie" met zijn spelers te willen.

"Op open platforms zoals Android en pc's kunnen mensen de software zonder tussenkomst van een derde partij van ons krijgen", zegt Sweeney. Ook hoeft de ontwikkelaar geen geld af te dragen als spelers binnen de app aankopen doen via de Play Store.

Doorgaans gaat 30 procent naar Google en 70 procent naar de ontwikkelaar. "Wij maken onze software economisch zo efficiënt mogelijk beschikbaar voor gebruikers", stelt Sweeney.

Op iOS is Fortnite alleen verkrijgbaar via de App Store. Apple staat de installatie van apps van buiten de appwinkel niet toe. Zo kan Apple toezicht houden op de software die in de App Store verschijnt.

'Verschrikkelijk voor veiligheid van Android'

Android is een minder gesloten systeem, maar is standaard wel zo ingesteld dat gebruikers alleen apps vanuit de Play Store kunnen downloaden. Om apps van buiten de appwinkel te installeren, moet eerst een beveiligingsmaatregel worden uitgeschakeld.

"Het nadeel is dat Fortnite buiten de winkel om downloaden verschrikkelijk is voor de veiligheid van Android", schreef Android Police eerder deze week. "Het gaat om miljoenen mensen die onbekende bronnen in de instellingen zullen toestaan. De meesten van hen zullen dat nooit meer ongedaan maken. Dat maakt het makkelijker om malware op Android te verspreiden."

Wanneer de Android-versie van Fortnite zal verschijnen, is nog niet bekend.