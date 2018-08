Google Assistent-app in Nederland voor iOS verschenen

Daarmee is de Google Assistent voortaan in het Nederlands op iPhones en iPads te gebruiken. De app is gratis te downloaden in de App Store.

De zoekgigant kondigde afgelopen week al de komst van de Nederlandse Google Assistent aan. Toen werd de stemdienst geleidelijk uitgerold voor Android-telefoons.

Het was eerder nog onduidelijk wanneer de iOS-versie van de stemdienst beschikbaar zou komen, omdat Apple er nog naar moest kijken. Alle appupdates voor iPhone en iPad moeten ter goedkeuring langs Apple.

Met je stem muziek afspelen en afspraken inplannen

De Google Assistent kan simpele vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld met een stemcommando een agenda-afspraak in te plannen of muziek aan te zetten.

De stemassistent werkt ook samen met meerdere Nederlandse websites en diensten, waaronder de Rabobank, ING, KLM en bol.com.