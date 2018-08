Videoapp Musical.ly verandert naam in Tik Tok

Met de vooral onder tieners populaire app Musical.ly kunnen gebruikers korte video's opnemen. Gebruikers die de app updaten, zien dat de naam naar Tik Tok verandert. Het account en de persoonlijke video's gaan daarbij niet verloren.

Het Chinese bedrijf Bytedance nam Musical.ly in 2017 over voor naar schatting 1 miljard dollar (zo'n 860 miljoen euro). Dat bedrijf is ook eigenaar van Tik Tok. In China staat dezelfde app bekend onder de naam Douyin.

Een manager van Tik Tok zegt tegen persbureau Reuters dat het samenvoegen van de apps het voor het bedrijf makkelijker maakt om op wereldwijde schaal te opereren.

Musical.ly zou voor de fusie van de app wereldwijd 100 miljoen maandelijkse gebruikers hebben. Tik Tok heeft er volgens Bytedance 500 miljoen.

Volgens een bedrijf dat in Europa met de app samenwerkt, zijn in Nederland 3 miljoen accounts aangemaakt. Hoeveel actieve gebruikers de app in Nederland telt, is onbekend.