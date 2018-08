Apple gaat websites die naar apps linken niet langer betalen

Het bedrijf stopt met zijn zogeheten affiliateprogramma. Websites konden zich hiervoor aanmelden, zodat ze via speciale links naar apps konden verwijzen. Als bezoekers hierop klikten en een app kochten, kreeg de websitebeheerder een deel van de opbrengst.

Apple verlaagde het deel van de opbrengst bij affiliatelinks afgelopen jaar al van 7 procent naar 2,5 procent. Nu gaat het bedrijf helemaal niks meer uitbetalen bij het gebruik van applinks.

Volgens Apple is het affiliateprogramma niet langer nodig, omdat de App Store inmiddels nieuwe manieren heeft waarop apps ontdekt kunnen worden. De techgigant heeft redacteuren in dienst die zelf interessante apps selecteren en prominent in de appwinkel bespreken.

Impact

Het besluit heeft een grote impact op websites die vooral hun geld verdienen met links naar apps, zoals de zoekmachine AppShopper. Die site houdt bij of prijzen van apps verlaagd worden, om gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. AppShopper-hoofdredacteur Marianne Schultz schrijft op Twitter "teleurgesteld te zijn met het besluit van Apple".

De Nederlandse Apple-website iCulture zou ook onder het besluit van Apple lijden. "iCulture is zeker niet alleen afhankelijk van de App Store-inkomsten", schrijft uitgever Jean-Paul Horn. "Maar het is wel degelijk een belangrijk deel van onze omzet."

Ook gamewebsite TouchArcade zou de gevolgen voelen. "Ik weet echt niet meer wat we nu moeten doen", schrijft hoofdredacteur Eli Hodapp in een blogbericht. "Ik had nooit gedacht dat Apple op een dag TouchArcade de nek om zou draaien."