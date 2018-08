Bedrijven moeten na 24 uur betalen voor chats op WhatsApp Business

De bedragen worden per land vastgesteld, meldt VentureBeat. Het is niet bekend wat Nederlandse bedrijven per bericht moeten betalen als ze niet binnen een etmaal reageren.

Het gaat om bedrijven die gebruikmaken van WhatsApp Business, de zakelijke variant van de chat-app waarmee bedrijven met klanten kunnen praten.

Sinds woensdag is het voor een paar honderd bedrijven niet alleen mogelijk om op berichten van klanten te reageren, maar ook om hen berichten te sturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over een verzending of om herinneringen voor afspraken.

WhatsApp belooft dat gebruikers "de volledige controle" behouden over berichten die ze ontvangen. Daarnaast zijn bedrijven met een druk op de knop te blokkeren.

Sinds januari is WhatsApp Business ook in de Nederlandse Google Play Store te vinden. Een iOS-app is nog niet uitgebracht. Destijds was al bekend dat bedrijven uiteindelijk voor de dienst moesten gaan betalen.

The Wall Street Journal schrijft dat WhatsApp van plan is volgend jaar advertenties toe te voegen aan de Status-functie van de dienst. Daarmee kunnen gebruikers foto's en video's plaatsen die 24 uur zichtbaar zijn en daarna verdwijnen; vergelijkbaar met Instagram Stories. Wereldwijd zouden 450 miljoen mensen gebruikmaken van de Status-functie.