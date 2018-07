De beste Android- en iOS-apps van de week

Hello Quantum

Een puzzelgame van het kwantumcomputerteam van IBM en natuurkundeprofessor James Wootton van de universiteit van Basel. De puzzelgame probeert spelenderwijs uit te leggen hoe de principes van de kwantumcomputer werken. Zo'n computer werkt volgens de kwantummechanica en daarmee radicaal anders dan de computers die we nu gebruiken.

Huidige computers zijn binair en maken berekeningen met bits die een 0 of een 1 zijn. Een kwantumcomputer werkt met qubits, die kort door de bocht zowel 0 als 1 zijn, of geen van beide. Daardoor kunnen kwantumcomputers parallelle processen uitvoeren, waar de traditionele computer zaken lineair oplost. Dat maakt kwantumcomputers erg geschikt voor sommige specifieke taken, zoals het berekenen van zeer complexe modellen.

Om de verwarrende en mysterieuze werking van de kwantumcomputer iets toegankelijker te maken, heeft IBM deze game ontwikkeld. In het spel moet je qubits ordenen. Ze bestaan uit verschillende vlakken met stipjes erop; zwart voor 0, wit voor 1. Het is steeds de bedoeling om een bepaald patroon te vormen met de kleuren.

Dat doe je door de staat van de qubit aan te passen, en dan valt het vreemde gedrag van de kwantumcomputer op. Omdat de onderdelen van de qubit met elkaar verstrengeld zijn, heeft elke wijziging invloed op de staat van de andere onderdelen van de qubit. Anders gezegd: maak je in de onderste rij een stipje zwart, wordt in de rij daarboven een stipje wit. Dat maakt de game uitdagend en wat verwarrend, waardoor het een goed beeld geeft van waarom de ontwikkeling van kwantumcomputers veel tijd en geld kost.

Download Hello Quantum voor Android of voor iOS (gratis)

Alto's Odyssey voor Android

Eén van de beste mobiele games van het jaar is er nu ook voor Android. Alto's Odyssey is het vervolg op het uitstekende Alto's Adventure uit 2015. Ook in dit tweede deel bestuur je snowboarder Alto die glijdend van heuvels over obstakels moet springen. Het hele scherm is daarbij in wezen één grote knop: springen. Bij langer inhouden maakt Alto een salto.

Net als zijn voorganger is Alto's Odyssey deels 'endless runner' en deels een rustgevende, betoverende ervaring. Dit keer glijdt Alto niet van besneeuwde heuvels, maar door prachtige woestijnen. De bedoeling van het spel is om zo lang mogelijk door te blijven gaan, zonder te botsen of vallen. De simpele gameplay blijft fris dankzij allerlei uitdagingen, zoals het maken van een bepaalde sprong of het verzamelen van een aantal muntjes.

Toch is het vooral de sfeer die dit spel bijzonder maakt. Tijdens het snowboarden zie je prachtige tempels, of gebergtes, dalen, bossen en vlaktes, aan de achtergrond voorbijgaan. Alles is steeds prachtig belicht, van een paarse avondzon tot een groenig licht tijdens een bliksemachtige ochtend. Dat werkt rustgevend en is prachtig, en daarom zijn de zenmodus en fotomodus fijne toevoegingen. Daarbij speel je respectievelijk zonder uitdagingen en kun je het spel pauzeren en Alto vanuit andere hoeken op de foto zetten.

Op Android kun je de game gratis uitproberen, met onderbrekingen van advertenties die je tegen betaling kunt uitschakelen. Vooral prettig voor wie het eerste deel ook gespeeld heeft, want dit vervolg lijkt wel heel erg op zijn voorganger.

Download Alto's Odyssey voor Android (gratis) of voor iOS (5,49 euro)

Flush

Flush laat op een kaart alle openbare toiletten in de buurt zien. Simpel en gratis, en de kaart wordt door gebruikers zelf in elkaar gezet. Inmiddels staan de locaties van al 190.000 openbare toiletten in de app.

Je kan zien of de openbare toiletten geld kosten, of er een sleutel gevraagd moet worden en of de toiletten toegankelijk zijn voor mindervaliden. Ook kun je toiletten keuren en een cijfer van 1 tot en met 5 geven, door naar links te vegen over het adres van het toilet.

Zelf toiletten toevoegen kan ook, door simpelweg je huidige locatie te kiezen of een adres in te voeren. Je geeft snel aan hoe het zit met betaling, sleutels en mindervalidetoegang, en het toilet verschijnt op de kaart. Zo wordt de app steeds handiger en kunnen gebruikers ervoor zorgen dat er meer openbare toiletten op de kaart komen. Buiten de grote Nederlandse steden is de kaart van Flush momenteel namelijk nog erg beperkt.

Download Flush voor Android of voor iOS (gratis)