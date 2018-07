YouTube test ontdekfunctie in iOS-app

De ontdekfunctie verschijnt de komende tijd bij 1 procent van de YouTube-gebruikers op iPhone en iPad, meldt YouTube-topman Tom Leung in een aankondiging.

In de app verschijnt onder in beeld een nieuw tabblad dat in de Engelse aankondiging 'Explore' wordt genoemd. Daarmee worden video's aanbevolen op basis van eerder kijkgedrag van de gebruiker.

De aanbevelingen zijn breder georiënteerd dan de getipte video's op de voorpagina. "De ontdekfunctie is ontworpen om je video's, onderwerpen of kanalen te tonen die je anders zou missen", zegt Leung.

Het is niet bekend wanneer de functie er voor iedereen komt. In apps worden vaker tests uitgevoerd om te bekijken of nieuwe functies breder uitgerold moeten worden.