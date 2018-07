Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Moment Pro Camera

Moment maakt opzetlenzen voor mobiele telefoons, waarmee gebruikers kunnen inzoomen of juist wijdere shots kunnen nemen. Het bedrijf had al een simpele fotografie-app, maar nu is er een pro-variant die een stuk meer opties en controle biedt om betere foto's met de smartphone te maken.

Met de Pro Camera kun je onder meer de witbalans, ISO-waarden en belichting aanpassen. Dat gaat heel simpel door de optie te selecteren en over een metertje te vegen. Op dezelfde manier kun je ook naar wens scherpstellen op het onderwerp. De app blinkt uit in zijn simpele bediening.

Moment Pro Camera ondersteunt de verschillende afbeeldingsformaten HEIF, JPG, RAW en TIFF. Voor mensen die een Moment-lens hebben, zijn er instellingen die kleine vervormingen wegfilteren.

De app kan ook voor video worden gebruikt. Je kunt dan kiezen om in een verschillend aantal frames te filmen (van 24 tot 240 frames per seconde), in verschillende resoluties.

Download Moment Pro Camera voor Android (2,09 euro) of voor iOS (in-app aankoop 3,49 euro)

Wilson FM

De makers van Wilson FM beschrijven de app als een "podcastmagazine". De app ziet er ook uit als een tijdschrift, met grote plaatjes en weinig tekst.

Wilson FM biedt met de hand geselecteerde podcasts die steeds in een bepaald thema zijn gebundeld. Met een korte tekst worden de afleveringen geïntroduceerd, daarna zijn ze direct vanuit de app te beluisteren. Het gaat enkel om Engelstalige podcasts.

In de app staan bijvoorbeeld collecties over kunst, eenzaamheid en diversiteit, afkomstig van verschillende podcastmakers. De podcasts die je luistert, kun je ook direct openen in de reguliere Podcast-app van Apple. Elke week wordt een nieuwe bundel toegevoegd.

Download Wilson FM voor iOS (gratis)

Absolute Drift

Absolute Drift is een racegame die alleen geschikt is voor mensen die van veel uitdaging houden. De bedoeling is niet om zo snel mogelijk over de finish te komen, maar om mooie driftacties uit te voeren met een klein autootje op daarvoor bestemde banen.

Zo moet je tussen twee palen door glijden of een volledige drift rond een paal maken. Er zijn vijf levels met verschillende opdrachten en daarnaast nog eens 34 kleinere banen om te voltooien.

Absolute Drift ziet er simpel en stijlvol uit, maar de grootste moeilijkheid zit hem in het besturen van de auto. Een drift moet op het juiste moment en met de juiste snelheid ingezet worden om deze correct uit te voeren. Dat vergt behoorlijk wat oefening en doorzettingsvermogen. Verwacht in het begin dus niet de prachtigste drifts te maken, je gaat vooral veel botsen. Een app voor doorzetters.

Download Absolute Drift voor iOS (3,49 euro)