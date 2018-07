WhatsApp perkt doorstuurfunctie in na moorden in India

WhatsApp maakte de verandering donderdag bekend in een blogbericht.

De doorstuurfunctie wordt volgens WhatsApp het meest gebruikt in India. In het land werd in de afgelopen maanden meermaals massaal nepnieuws doorgestuurd. Het ging om berichten waarin wordt beweerd dat bepaalde mensen kinderhandelaren zijn.

De doorgestuurde nepnieuwsberichten riepen ontvangers op de personen in kwestie te vermoorden als zij daarvoor de kans kregen. Dat heeft in de afgelopen twee maanden tot minstens twintig moorden geleid.

Afgelopen zondag werden 25 mensen gearresteerd. Dit gebeurde nadat een groep van tweeduizend mensen een 27-jarige man had gedood.

Beperkingen

De chatdienst beperkt de hoeveelheid berichten die een gebruiker per dag kan versturen. In India gaat WhatsApp daarnaast begrenzen naar hoeveel chats een bericht tegelijkertijd doorgestuurd kan worden. Ook wordt de doorstuurknop naast berichten met video's of foto's weggehaald.

Het is de tweede keer dat WhatsApp wijzigingen doorvoert bij de doorstuurberichten. Eerder deze maand begon de chatdienst met het duidelijker markeren van doorgestuurde chats en beelden.