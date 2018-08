Skype voegt videobellen in hd en gesprekken opnemen toe aan nieuwe versie

De nieuwe desktopapp is er voor Windows, Mac en Linux. Wanneer gebruikers de opnamefunctie gebruiken, krijgen alle deelnemers van het gesprek daar een melding van, meldt Microsoft.

Alle video's worden online opgeslagen. Alle videobeelden van alle deelnemers aan een gesprek worden opgenomen, ongeacht of zij via de desktopapp of vanaf Android of iOS bellen.

Ook is videobellen in 1080p-resolutie nu mogelijk. Tot nu toe waren videogesprekken met Skype in de resolutie 480p. Daarnaast is schermdeling nu mogelijk, zodat desktopgebruikers bestanden, afbeeldingen en video's op hun scherm aan gespreksgenoten kunnen tonen.

Op het gebied van tekstchatten kunnen gebruikers in groepschats elkaar op een bericht attenderen door een @ voor een gebruikersnaam te typen, zoals bijvoorbeeld op Twitter of in chatapp Slack.

Voortaan kunnen bestanden tot 300 MB rechtstreeks via Skype verstuurd worden. Ook worden gedeelde afbeeldingen, bestanden en links in één geschiedenisoverzicht bewaard, zodat ze later makkelijk terug te vinden zijn.