Laterlezendienst Instapaper niet langer onderdeel van Pinterest

Instapaper valt binnenkort onder eigenaar Instant Paper, een nieuw bedrijf dat werd gestart door werknemers van Instapaper. Dat werd maandag bekendgemaakt in een blogbericht van Instapaper.

Met Instapaper slaan gebruikers artikelen op om ze later te lezen. De wisseling van eigenaar vindt over drie weken plaats. Die wachtperiode is ingelast om gebruikers op de hoogte te brengen. Er zijn e-mails met meer informatie naar gebruikers verzonden.

Het team achter Instapaper claimt dat er weinig aan de dienst zal veranderen. "Het product blijft gebouwd en onderhouden worden door dezelfde mensen die dat de afgelopen vijf jaar hebben gedaan."

Eigenaren

Instapaper werd in 2008 ontwikkeld door Marco Arment. Hij ontwikkelde ook podcastapp Overcast en stond aan de wieg van blogplatform Tumblr. In 2013 werd een meerderheidsaandeel van Instapaper verkocht aan durfinvesteerder Betaworks.

Sinds 24 mei is Instapaper in Europa niet bruikbaar. Die tijdelijke sluiting is het gevolg van de invoering van de nieuwe Europese privacywet. Wanneer de dienst weer in werking treedt, is niet bekend.