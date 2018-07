Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Fracter

Een griezelige puzzelgame die doet denken aan Monument Valley, maar dan met de duistere vormgeving van een game als Inside. De game speelt zich af in het donker. Het hoofdpersonage heeft een lichtgevende bol boven haar hoofd zweven en sommige delen van de omgeving geven ook licht.

Dat geeft de game een mysterieuze aantrekkingskracht en maakt ook dat je onbewust voorzichtig te werk gaat. Je weet niet wat er schuilt in het donker, en wat er in elke nieuwe donkere ruimte te vinden is.

De puzzels van Fracter bestaan veelal uit het indrukken van knoppen, draaien van platformen of belichten van delen van de omgeving in een bepaalde volgorde. Die lichtpuzzels zijn fraai, en naarmate de game vordert ook hard nodig.

Het subtiele verhaal draait om de negatieve gedachtes in het hoofd van de hoofdpersoon. Die manifesteren zich als schaduwen, die alle met licht te verslaan zijn. Zo roept Fracter met bewust beperkte middelen een heel specifieke sfeer op, die we niet vaak zien in de suikerzoete wereld van felgekleurde mobiele games.

Download Fracter voor Android of voor iOS (4,49 euro)

Google Measure

Zowel Google als Apple zetten steeds meer in op augmented reality (AR). Daarbij worden virtuele objecten realistisch ogend in de echte wereld geplaatst, te zien via het scherm van een telefoon. Een veelvoorkomende AR-toepassing is de meet-app. Zonder lineaal of rolmaat meet je met die apps de afmetingen van objecten, gewoon door ze met je camera in beeld te nemen.

Google heeft nu een eigen app die dat doet, en pakt het een stuk slimmer en eerlijker aan dan veel vergelijkbare apps. Ten eerste moet je kiezen of je de hoogte of breedte van een voorwerp wil meten. Dat maakt het voor de app makkelijker te interpreteren op welke manier het de 2D-beelden van de telefooncamera in 3D moet interpreteren.

Ook is de app eerlijk over zijn eigen foutmarge: een app als Measure is vooralsnog niet zo nauwkeurig als een ouderwetse rolmaat. En dus toont de app bij elke meting een foutmarge, steeds relatief aan de lengte van de meting. In de praktijk klopt die foutmarge heel aardig, en de app is simpel en snel in gebruik. Afbeeldingen van de metingen sla je makkelijk op.

Google Measure werkt op recente Android-toestellen die AR-Code ondersteunen. Dat zijn de Samsung Galaxy S7, S8 en S9, Note 8, LG V30, Asus Zenfone AR en de OnePlus 5. Ook Google Pixel 2 en 2 XL worden ondersteund, maar die zijn in Nederland niet officieel verkrijgbaar.

Download Google Measure voor Android (gratis)

Affinity Designer voor iPad

Een teken-app voor iPad, maar niet voor de gemiddelde krabbel. Affinity Designer is een ontwerp-app van desktop-klasse, waar de professionele tekenaar of de gevorderde amateur alles mee kan maken: van schets tot compleet ontwerp.

Affinity Designer biedt het grote aantal tools dat je verwacht van een dure desktop-app. De app ondersteunt duizenden lagen en laat gebruikers werken in vector-formaat. Daarom is inzoomen tot 1 miljoen procent mogelijk. Ondertussen wordt elke stap die gebruikers maken onthouden, zodat op elk moment kan worden teruggegaan naar een eerdere versie van het ontwerp.

De app ondersteunt lettertypes van OpenType en True Type en laat gebruikers ook zelf complete lettertypes ontwerpen. Affinity Designer heeft meer dan honderd digitale pennen en penselen, allemaal met ondersteuning van de Apple Pencil. De hele interface is bovendien aangepast voor optimale bediening via touchscreen en Apple Pencil.

Tekenen met de stylus van Apple gebeurt met een speciale stabilisatie, zodat lijnen altijd soepel zijn. Vormen kunnen worden aangepast met multitouch en Affinity Designer ondersteunt professionele kleurprofielen. Ook is er ondersteuning voor een groot aantal bestandsformaten, zoals PSD, SVG en EPS. Affinity Designer is minstens zo compleet als het bekendere Adobe Illustrator, dat vele malen duurder is en bovendien geen iPad-app biedt.

Let wel op: Affinity Designer is een veeleisende app, die alleen werkt op recente iPads. Er is ondersteuning voor alle iPad Pro's, de iPad Air 2 en de vijfde en zesde generatie van de reguliere iPad.

Download Affinity Designer voor iPad (14,99 euro)