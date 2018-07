Meer data van herinneringenapp Timehop gelekt dan gedacht

Timehop werd begin juli gehackt. Daarbij werden namen, telefoonnummers en e-mailadressen van 21 miljoen gebruikers buitgemaakt. Inmiddels heeft het bedrijf gemeld dat ook andere informatie gelekt is, zoals geboortedata en het geslacht van gebruikers.

Volgens Timehop is niet van ieder account alle data gelekt. In 3,3 miljoen van de gevallen zijn meerdere gegevens buitgemaakt, bij de rest is in elk geval de naam gelekt.

De omvang van de hack was nog niet helemaal bekend toen gebruikers op de hoogte werden gesteld, schrijft Timehop. "We meldden het lek terwijl we nog niet alles wisten, daarom blijkt het aantal gelekte gegevens nu groter dan we toen communiceerden."

Timehop stelt dat er geen herinneringen van gebruikers ingezien konden worden. Die worden in een aparte database bewaard. Het bedrijf zegt de beveiliging te verbeteren, bijvoorbeeld door tweestapsverificatie toe te voegen.