Defensie haalt sport-apps van diensttelefoons na lek persoonlijke gegevens

Dat heeft minister Ank Bijleveld zondag aan de Tweede Kamer laten weten. ''Privégegevens van militairen, burgermedewerkers en in het bijzonder medewerkers van inlichtingendiensten in binnen- en buitenland liggen op straat'', aldus Bijleveld.

De twee organisaties noemen als voorbeelden vier Nederlandse militairen die joggen op een basis in Irak van waaruit Islamitische Staat wordt bestreden, Amerikaanse militairen die hardlopen in Guantánamo Bay en een Rus die zowel bij het hoofdkantoor van de Russische geheime dienst in Moskou traint als in Irak, Pakistan en Afghanistan.

''Het ministerie heeft het personeel herhaaldelijk gewezen op de specifieke kwetsbaarheid van dergelijke apps op het werk en thuis'', aldus de minister.

Risico

Nieuwe technieken en apparatuur moeten volgens Bijleveld continu worden beoordeeld op risico's. ''Informatiedeling hoort bij de hedendaagse maatschappij. Voorkomen moet worden dat dit risico's oplevert voor militairen, hun gezin en lopende operaties. Bewustzijn en collegiale controle zijn van essentieel belang om er voor te zorgen dat deze risico’s worden beperkt."

Bij een steekproef onder zo'n honderden militairen en medewerkers van inlichtingendiensten was in 90 procent van de gevallen binnen enkele minuten de identiteit en het woonadres te achterhalen. Ook bij andere apps zoals Runkeeper, Endomondo en Strava speelt het probleem. Volgens De Correspondent en onderzoekscollectief Bellingcat is het bij deze apps moeilijker om privégegevens te achterhalen, maar nog steeds wel mogelijk.

