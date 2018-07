De beste Android- en iOS-apps van de week

BetterMe

Een meditatie-app voor wie niet van stilzitten houdt. De afgelopen jaren zijn laagdrempelige meditatie-apps als Calm en Headspace flink wat populairder geworden. De apps bieden meditatielessen in vijf of tien minuten, met simpele en begrijpelijke begeleiding voor mensen die meditatie anders misschien wat zweverig vinden.

Toch draaien die lessen nog steeds om het klassieke stilzitten en bewust op je ademhaling letten. Lastig voor wie rusteloos is ingesteld, en daarom biedt BetterMe ook lessen voor tijdens het bewegen. Zo ga je bijvoorbeeld een stuk lopen, terwijl de app je dwingt erg bewust te letten op je stappen.

Ook zo zou je je hoofd leeg kunnen maken. Wie de lessen volhoudt, leert dan op termijn om ook zittend te mediteren aan de hand van zijn eigen ademhaling, in plaats van zijn stappen. Ook biedt BetterMe mooie visuele ademhalingsoefeningen, die met fraaie animaties precies laten zien hoe snel je moet in- en uit-ademen.

Net als vergelijkbare apps werkt BetterMe met een gratis probeerweek, verder gebruik kost geld. Let bij het afsluiten van het gratis proefabonnement op: na de probeerweek sluit de app automatisch een halfjaarabonnement af.

Download BetterMe voor Android of voor iOS (gratis)

Mimo

Een van de leukste en simpelste apps om te leren programmeren. Mimo is geschikt voor mensen die al wat van programmeren weten, maar ook voor complete nieuwkomers. Vooral voor die nieuwkomers begint Mimo lekker laagdrempelig, met een lesmethode die aan deze van Duolingo doet denken.

In het begin moet je dus vooral de basisprincipes van de taal goed leren en onthouden. Mimo doet dat met quizzen die steeds dezelfde vraag stellen, in een iets andere vorm. Is deze volgorde van commando's goed? Welk leesteken volgt er in deze reeks? Maak deze reeks code af, enzovoorts.

Mimo biedt een hoop verschillende lessen, die variëren van zo'n 2,5 uur voor toegankelijke talen zoals HTML en JavaScript, tot lesprogramma's van wel acht uur, waar meer mogelijkheden van programmeertalen zoals Python worden verkend. Mimo heeft lesprogramma's voor onder meer JavaScript, Python, Ruby, PHP, Swift, C++ en C#.p

Daarnaast zijn er programma's die een bepaalde programmeertaal inzetten voor een bepaald doel, zoals het maken van een app, een game of een database. Mimo is zo een goed startpunt, met duidelijke, aantrekkelijke lessen en voldoende aansporing. Daar betaal je wel voor: 9,99 euro per maand. Mimo kan echter een goede, betaalde start zijn, om later op voort te borduren met de grote hoeveelheid gratis programmeerlessen die online te vinden zijn.

Download Mimo voor Android of voor iOS (gratis)

Dragon Ball Legends

Een verrassende mobiele game rond populaire animeserie Dragon Ball. Waar veel andere games rond populaire series een veredeld kaartspel of een variant op Pokémon Go zijn, is Dragon Ball een heus vechtspel.

Dragon Ball Legends speel je met je telefoonscherm verticaal. Opvallend, want veel vechtgames vragen je om je toestel te draaien. Dat verticaal spelen werkt goed. Op je scherm zie je je personage zweven, met je tegenstander ertegenover. Dat ziet er uitstekend uit: mooie 3D-grapics, gedetailleerde personages en overdreven kleurrijke en felle aanvallen.

​Door te vegen kun je je personage bewegen, door op het scherm te tikken voer je aanvallen uit. Tik snel voor een serie aanvallen die als combo aan elkaar geregen worden. Speciale aanvallen voer je uit door een energiemeter te vullen en dan onder in beeld de kaarten met de speciale aanval te kiezen. Tik je er meer aan, dan levert dat een speciale combo-aanval op.

De game vertelt zelfs een heel eigen verhaal, compleet met tussenfilmpjes en ingesproken dialogen. Je kunt kiezen of je de Japanse of Engelse stemmen wil horen, leuk voor wie de Dragon Ball-serie in originele of nagesynchroniseerde versie volgt. Grootste nadeel is niet de mogelijkheid om te betalen, want Dragon Ball Legends is prima gratis te spelen. De game neemt echter vooral veel ruimte in, en moet bij de eerste speelbeurt veel data downloaden.

Download Dragon Ball Legends voor Android of voor iOS (gratis)