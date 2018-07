Instagram meldt gebruikers dat alle nieuwe berichten bekeken zijn

Dat meldt het bedrijf in een blogpost. De functie werd maandagavond Nederlandse tijd uitgerold voor zowel iOS als Android.

De melding heet in het Engels 'You're all caught up' en komt tevoorschijn zodra er geen nieuwe berichten meer getoond kunnen worden. Daaronder vallen alle berichten die in de 48 uur ervoor nog niet eerder in de feed voorbij zijn gekomen.

De nieuwe functie is onderdeel van de plannen van moederbedrijf Facebook om overmatig gebruik van zijn sociale netwerken te ontmoedigen. In plaats daarvan wil de techgigant dat gebruikers de tijd die ze aan bijvoorbeeld Facebook besteden, als nuttiger gaan ervaren.

Volgens eerdere geruchten gaat zowel Facebook als Instagram gebruikers op termijn de mogelijkheid bieden in te zien hoeveel tijd zij op de platformen doorbrengen. Ook worden naar verluidt 'niet storen'-opties toegevoegd.