Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Pokémon Quest

Deze mobiele Pokémon-game ligt een stuk dichter bij de klassieke Pokémon-rpg's die we kennen van de Game Boys en Nintendo DS'en dan Pokémon Go. Ook in deze game start je met één Pokémon die je zelf mag kiezen, en ga je op reis om tegen andere Pokémons te vechten.

Dat doe je op Tumblecube Island, een eiland dat qua uiterlijk doet denken aan games als Minecraft; blokkerig dus. Dat is leuk uitgewerkt, met alle honderdvijftig klassieke Pokémons in een nieuw jasje en menu's die nostalgisch aandoen. Hoewel de game iets meer verwant is aan de klassieke Pokémon-games, is Pokémon Quest echter nog steeds vooral een mobiele game. Dat betekent korte potjes, en verschillende beperkingen die je met echt geld kan afkopen.

In Pokémon Quest heb je twee hoofdactiviteiten: het verkennen van het eiland en het beheren van al je vondsten in je kamp. Het verkennen van het eiland gaat deels automatisch. Je kiest zelf een gebied uit, maar daarna lopen je Pokémons zelfstandig door het gebied. Je bestuurt dus geen trainer, zoals in de klassieke games. De Pokémons vallen vijandige Pokémons zelf aan, met knoppen onderi n beeld kun je zelf sterkere aanvallen kiezen en wisselen tussen de maximaal drie Pokémons die je op pad kan nemen.

In je kamp kun je kiezen welke Pokémon je wil meenemen, en kun je die Pokémon van upgrades voorzien. Ook kan je koken, en de batterij van je drone opladen. Vanuit die drone verken je het eiland, en daar zit ook meteen het grootste verdienmodel. Na vijf reisjes is de batterij van de drone leeg en moet je wachten tot die is opgeladen. Wil je meteen doorspelen, dan kan dat in ruil voor echt geld.

Download Pokémon Quest voor Android of voor iOS (gratis)

Up Left Out

De nieuwe rustgevende puzzelgame van de maker van Klocki en Hook. Ook Up Left Out is gemaakt als hersenkraker zonder tikkende klok of scorebord. En ook zonder uitleg, want de game is helemaal zonder tekst.

De game biedt vijftig schuifpuzzels met een twist. Elke puzzel heeft schuifblokjes die je op een bepaalde manier tegen elkaar moet schuiven. De blokjes zelf hebben knopjes, die bij het verschuiven verdwijnen. Bij sommige puzzels is het de bedoeling om alle blokjes leeg te maken, bij andere puzzels moet je juist één verbonden lijn maken van de lijntjes die op de blokjes staan.

Hoewel de puzzels steeds ingewikkelder worden, wordt Up Left Out nooit stressvol. Latere puzzels hebben soms een draaiknop, waarmee je alle blokjes van de puzzel kan draaien. Zo is er eigenlijk altijd wel een uitweg te vinden, en is Up Left Out een fijne serie hersenkrakers.

Download Up Left Out voor Android (0,99 euro) of voor iOS (1,09 euro)

Dialogue

Een app die speciaal is gemaakt voor het schrijven van dialogen. Leuk voor mensen die eens een verhaal of script willen maken, met personages die op een natuurlijke manier tegen elkaar praten.

Dialogue pakt dat op een hele vertrouwde manier aan. De dialogen die je schrijft, hebben de vorm van chatberichten. Het enige verschil is dat je eigenlijk met jezelf in gesprek bent. In Dialogue kun je verschillende personages aanmaken, en daar in één chat steeds tussen wisselen.

​Zo kun je heel vlot dialogen schrijven tussen twee of meerdere personages. Naderhand kun je de tekstwolkjes met dialoog verwijderen of herschikken. Ben je tevreden over de uitkomst, dan kun je de dialogen makkelijk exporteren naar pdf. Dialogue is een app voor een heel specifiek publiek, maar is voor die gebruikers ook wel erg goed uitgewerkt.

Download Dialogue voor iOS (gratis)